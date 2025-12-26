¿Cómo será el clima México HOY viernes 26 de diciembre? Efectos del Frente Frío 24 y LLUVIAS

Ciudad de México.- Este viernes 26 de diciembre de 2025, el clima en México presentará un escenario variado que combina lluvias intensas en el sur, ambiente frío en el noroeste y temperaturas elevadas en regiones del Pacífico y sureste. Ante estos contrastes, es importante revisar el pronóstico completo y tomar precauciones, especialmente en zonas con lluvias fuertes, viento intenso o descensos marcados de temperatura. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en México este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante este día, el Frente Frío número 24 ingresará por el noroeste de México, particularmente en Baja California, donde se combinará con una vaguada en niveles medios y altos, la corriente en chorro polar y un río atmosférico. Esta interacción provocará un descenso de temperaturas en esa región, además de lluvias fuertes y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Así será el clima en México este viernes. Foto: Conagua

En el sureste del país, un canal de baja presión en conjunto con una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios del golfo de México favorecerá lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. A la par, otro canal de baja presión en el centro del país, junto con el ingreso de humedad del Pacífico y el golfo de México, generará lluvias y chubascos, con precipitaciones más relevantes en Guerrero.

Pronóstico de LLUVIAS para hoy 26 de diciembre

Para este viernes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas y Oaxaca, con acumulados que podrían generar aumento en niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos e inundaciones. En Baja California, Guerrero, Veracruz, Puebla y Tabasco se prevén chubascos acompañados de lluvias fuertes.

También se pronostican chubascos en Baja California Sur, Sonora, Estado de México (Edomex), Morelos y la Península de Yucatán, mientras que lluvias aisladas podrían presentarse en entidades del norte, centro y occidente del país, incluida la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades advierten que las rachas de viento asociadas a estos sistemas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios, además de niebla matutina en municipios de Baja California.

Reporte de temperaturas máximas y mínimas en México

En cuanto a las temperaturas, se mantendrá un ambiente caluroso en el sur de Sonora, Sinaloa, Nayarit, la costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde los valores máximos oscilarán entre los 35 y 40°C. En otras entidades como Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, la Península de Yucatán y zonas de Durango y Chihuahua, las máximas rondarán entre los 30 y 35°C.

En contraste, el frío será relevante durante la madrugada y la mañana en regiones serranas del norte y centro del país. Se esperan temperaturas mínimas por debajo de los -5°C con heladas en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, así como valores cercanos a cero grados en sierras de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)