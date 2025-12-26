Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 26 de diciembre en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 26 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán integrantes de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, en Glorieta de Peralvillo, Calzada de los Misterios, y tendrán como destino la Basílica de Santa María de Guadalupe. En realidad, consiste en la 135 Acción Global por Ayotzinapa y México, para exigir verdad, justicia y sanciones a los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

De hecho, se espera que en esta movilización se involucren estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Además, no se descarta el arribo de autobuses que transporten a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales. En lo que respecta al aforo, habrá alrededor de 300 personas.

Tráfico en CDMX hoy 26 de diciembre

Por su parte, aproximadamente a las 11:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, miembros de Generación Z México se concentrarán en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, Dr. Balmis 148, colonia Doctores. El objetivo es una acción ciudadana para ofrecer alimentos a pacientes y familiares que atraviesan momentos difíciles; proporcionar apoyo emocional a quienes enfrentan la pérdida de un ser querido; así como exigir el derecho a la salud, condiciones dignas, medicamentos y una atención oportuna en los hospitales públicos.

Tránsito favorable sobre Periférico en ambas circulaciones desde Avenida San Jerónimo hasta Avenida Barranca del Muerto. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/2LIRylOUuq — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 26, 2025

Finalmente, en punto de las 13:15 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes del Colectivo Génesis se concentrarán en los Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores. Exige justicia para una familia que ha sido víctima de amenazas y actos de difamación realizados a través de medios de comunicación por parte de actor. Se unirán en apoyo los de la Fundación Azul Violeta.

Fuente: Tribuna del Yaqui