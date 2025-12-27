60 años, 60 historias: Tres sismos han sacudido a México un 19 de septiembre

Ciudad Obregón, Sonora.- México se encuentra situado en una de las regiones más sísmicas del mundo y ha sido testigo de terremotos que han dejado huella profunda en la sociedad, urbanismo y memoria colectiva. Entre los que se encuentran los movimientos telúricos registrados en los años de 1985 y 2017, que siguen siendo los más recordados por su magnitud, impacto humano y social. Además, en 2019 se registró otro sismo significativo en el sur del país. Tribuna hace un recuento de estas historias que fueron parte de las noticias más relevantes en su momento, pues marcaron a varias generaciones.

Terremoto de 1985

"Caos, muerte y destrucción causó el sismo en el D.F.", "pánico generalizado, dolor y cuantiosos daños", "difícil por lo pronto fijar el número de víctimas". Fue el titular en portada de Tribuna el Yaqui, durante la edición 7541 del día viernes 20 de septiembre de 1985, para informar los primeros reportes de los cuantiosos daños que había dejado el movimiento telúrico más intenso en la historia de México. "Balance trágico: Mil atrapados, 3 mil damnificados", "un amplio sector fue declarado zona de desastre" y "momentos de angustia y dolor vivieron los capitalinos". Sin duda alguna, fue una parte de la historia del país que ha marcado a generaciones.

Terremoto de 1985

Parte de la nota periodística se leía: "A las 7:19 horas, los capitalinos se vieron sorprendidos por el pavor que ocasionaron los movimientos telúricos en esta ciudad, cuyo temblor fue de 8 grados en la escala de Mercallí y el epicentro se situó a 350 kilómetros frente a las costas de Guerrero y Michoacán, dejando una estela de centenares de muertos y heridos, derrumbes y otros daños materiales por miles de millones de pesos. Desesperación, tristeza, desolación e impotencia; fue el panorama que registró esta mañana el centro capitalino. El movimiento telúrico fue trepidatorio y oscilatorio y los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional informaban que alcanzó 7.5 grados en la escala de Richter y 8 grados en la escala de Mercalli; esta última se cuantifica en relación a los daños".

Terremoto del 2017

De nueva cuenta, un 19 de septiembre del año 2017, la fuerza de la naturaleza sorprendió con su brutalidad a todos los mexicanos, al registrarse por segunda vez en la historia del país un sismo de magnitud 7.1 grados que sacudió el centro y sur de México. Los estados más afectados fueron la Ciudad de México principalmente, seguido de Puebla, Morelos, Estado de México y Oaxaca. En este gran terremoto fallecieron más de 360 personas y colapsaron decenas de escuelas, edificios habitacionales y oficinas. En la portada de TRIBUNA de la edición del día jueves 21 de septiembre del 2017, se mostraban las labores de rescate ciudadano y oficial durante las primeras horas, después de este sismo que generó una enorme crisis en el centro del país, pero que además unió los corazones de todos los mexicanos para brindar apoyo a las miles de familias que resultaron damnificadas durante el terremoto. Tribuna mostró a través de las fotografías en portada cómo la respuesta ciudadana y la organización civil fueron clave, pues miles de ciudadanos se organizaron de manera espontánea para realizar rescates, para montar los centros de apoyo y brigadas civiles, lo cual fortaleció y engrandeció la narrativa de que los mexicanos son más unidos, frente a un estado rebasado por un evento de la naturaleza de tal magnitud. Esta tragedia no solo fue un desastre natural, sino que se quedó en la memoria de todos aquellos que también vivieron el terremoto de 1985.

Tiembla por tercera ocasión un 19 de septiembre en CDMX

Sismo de 2019

Conforme avanzaron los años, las capacitaciones en materia de protección civil y simulacros se fueron realizando con más frecuencia. Y para conmemorar a las víctimas de los terremotos de 1985 y del 2017, el 19 de septiembre del 2019 se realizaba un simulacro en todo México, cuando sucedió una traumática coincidencia: otro sismo sacudía la Ciudad de México, y miles de mexicanos fueron sorprendidos al pasar de realizar un simulacro al pánico de vivir de nuevo otro sismo en esta fecha fatídica. Sin embargo, este movimiento no causó daños ni tragedias que lamentar, pero sí alarmó a miles de mexicanos.

Tiembla por tercera ocasión un 19 de septiembre en CDMX

TRIBUNA compartió en su sección México-Mundo aquel viernes 20 de septiembre del 2019, una crónica de cómo se vició el mega simulacro que se realizaba en la Ciudad de México, cuando se activaron 12 mil altavoces, pero el 4 por ciento de ellos fallaron, es decir, unos 495, los cuales señalaron las autoridades serían revisados. El titular de la nota compartía: "Los macrosimulacros se realizarán cada 3 meses por prevención". En ese momento, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México era Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó que durante el macrosimulacro que se realizó la mañana del 19 de septiembre de 2019, resultaron 26 personas lesionadas, entre cientos de personas que sufrieron crisis nerviosas, desmayos, esguinces y fracturas.

En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, detalló que en punto de las 10:00 am del día jueves 19 de septiembre, sonó la alerta sísmica real, en algunos casos con un nivel muy bajo, y se desalojó a siete millones de personas de 22 mil 969 inmuebles en la capital.

"El simulacro del día de hoy nos deja una enseñanza, por un lado un enorme agradecimiento a todos por su participación, que es muy importante, y también nos deja la enseñanza de que tenemos que prepararnos todavía más", explicaba Claudia Sheinbaum.

Fuente: Tribuna del Yaqui