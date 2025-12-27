Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 27 de diciembre en la capital

Ciudad de México.– Se espera un tráfico más calmado en la CDMX para este 27 de diciembre, debido a que no hay contempladas marchas, bloqueos ni movilizaciones programadas durante el día en la capital. Sin embargo, a pesar de esto, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Este día no habrá marchas ni concentraciones; sin embargo, durante el día vecinos de la alcaldía Benito Juárez se reunirán en Municipio Libre No. 1611, col. Santa Cruz Atoyac. En realidad, todo esto consiste en mesas de trabajo programadas con las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, con el objetivo de tratar lo relacionado con la seguridad, el agua potable y su rechazo al comercio informal. Es necesario destacar que se espera un aforo de 40 personas.

De igual manera, se prevén ciertas rodadas ciclistas; una de ellas será durante el día en la alcaldía Tlalpan, donde integrantes de Al Valle de las Cantiploras Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás iniciarán en Boulevard Picacho-Ajusco No. 528, col. Lomas de Padierna, y tendrá como destino Valle de las Cantiploras, Carretera Picacho-Ajusco km 25, alcaldía Tlalpan. En este caso específico, el aforo será de aproximadamente 30 personas.

Tráfico en CDMX hoy 27 de diciembre

Otro movimiento se registrará alrededor de las 07:00 horas en la alcaldía Álvaro Obregón, de Al Circuito de Ciudad Universitaria Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA), por la Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, col. Jardines del Pedregal, y llegarán hasta el Circuito de Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Ahora bien, sobre el número de asistentes, se espera un aproximado de 30 personas.

Finalmente, en punto de las 07:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, se verán a Teotihuacán en el Caballito de Reforma, Av. Paseo de la Reforma No. 10, col. Tabacalera, y posteriormente se movilizarán a Teotihuacán, Estado de México. Cabe destacar que, sobre las actividades culturales, las más representativas serán la Verbena Navideña en el Zócalo capitalino, que concluirá el 4 de enero de 2026, así como la Expo Juguetes, que se concentrará a las 11:00 horas en la alcaldía Benito Juárez, en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC.

Fuente: Tribuna del Yaqui