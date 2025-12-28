Clima México HOY 28 de diciembre: Conagua prevé NUEVO Frente Frío, LLUVIAS y heladas

Ciudad de México.- Antes de iniciar actividades este domingo 28 de diciembre de 2025, vale la pena revisar cómo se comportará el clima en México, ya que las condiciones atmosféricas serán variables y, en algunas regiones, podrían representar riesgos. Lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado contraste de temperaturas marcarán la jornada, por lo que autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en México este domingo. Foto: Conagua

Así será el clima en México este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana de este domingo, el Frente Frío número 24 tenderá a debilitarse sobre el norte del territorio nacional. Sin embargo, por la tarde y noche se aproximará un nuevo sistema frontal, el número 25, impulsado por una masa de aire ártico.

Este fenómeno ingresará por la frontera norte y noreste de México y, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con un río atmosférico, provocará un descenso notable de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes y lluvias en esas regiones.

Además, un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera afectarán el oriente, sur y sureste del país, mientras que otro canal de baja presión, combinado con humedad del océano Pacífico, favorecerá lluvias en el occidente y centro del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para hoy en México

Las condiciones más intensas se esperan en el sureste del país. Se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Chiapas, principalmente en su zona centro y este, así como en el centro y sur de Quintana Roo. Estas precipitaciones podrían generar incrementos en niveles de ríos y arroyos, además de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En tanto, se esperan intervalos de chubascos en entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. También se pronostican lluvias aisladas en estados del norte y centro, como Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

uD83CuDF2B? Para regiones de la #Huasteca y el noroeste de #México, se pronostican bancos de #Niebla, en las próximas tres horas.



uD83EuDD13 Ver detalles en las imágenes uD83DuDC47 pic.twitter.com/NMUwmKKu1v — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 28, 2025

Durante la noche y la madrugada del lunes no se descarta la posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

¿Cómo estarán las temperaturas?

En contraste, algunas regiones mantendrán temperaturas elevadas. Se prevén máximas de hasta 40°C en zonas del noroeste de Guerrero y el istmo de Oaxaca, mientras que valores de 30 a 35°C se esperan en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas.

Por otro lado, el frío será relevante en zonas montañosas. Se anticipan temperaturas mínimas de hasta menos 10°C con heladas en áreas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. También habrá heladas con valores entre menos 5 y 0°C en regiones altas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Fuente: Tribuna del Yaqui