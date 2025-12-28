Día de los Inocentes: Origen de la FECHA y por qué se hacen BROMAS el 28 de diciembre

Ciudad de México.- Hoy, domingo 28 de diciembre, es un día en el que cientos de mexicanos suelen tomar precauciones adicionales. No es exagerado, pues se conmemora el Día de los Inocentes, una fecha en la que abundan las bromas, los engaños y hasta noticias falsas que ponen a prueba la credulidad de más de uno.

Sin embargo, detrás del humor y la picardía existe una historia poco conocida que va más allá de México y que tiene raíces religiosas y culturales profundas. ¿De dónde surge esta tradición y por qué se sigue celebrando cada año? Aquí en TRIBUNA te contamos todo lo que debes saber.

El origen del Día de los Inocentes

El Día de los Inocentes tiene su origen en un pasaje bíblico narrado en el Evangelio según San Mateo, conocido como la Matanza de los Inocentes. Según este relato, el rey Herodes I, temeroso de perder su poder, ordenó el asesinato de niños menores de dos años en Belén con el objetivo de eliminar al recién nacido Jesús, a quien los Reyes Magos habían identificado como el futuro 'Rey de los Judíos'.

La Iglesia Católica reconoció a estas víctimas como los Santos Inocentes, destacando su pureza y la ausencia de culpa. Aunque la Biblia no establece una fecha exacta para este episodio, la Iglesia Occidental fijó su conmemoración el 28 de diciembre, dentro de las celebraciones posteriores a la Navidad.

De una conmemoración solemne a una tradición popular

Durante siglos, el 28 de diciembre fue una fecha de carácter solemne y reflexivo. No obstante, con el paso del tiempo, esta conmemoración se mezcló con festividades paganas que existían en Europa durante la Edad Media. Una de las más influyentes fue la llamada Fiesta de los Locos, una celebración que permitía, por un solo día, invertir el orden social.

En distintas regiones, especialmente en Francia, clérigos jóvenes y sectores populares se disfrazaban, parodiaban a las autoridades e incluso caricaturizaban los rituales religiosos. Esta inversión temporal del orden establecido dio paso a un ambiente de burla y engaño que, con los años, se trasladó a la cultura popular.

¿Por qué se hacen bromas el 28 de diciembre?

De la mezcla entre el simbolismo religioso y estas celebraciones medievales surgió la costumbre de "engañar al inocente", es decir, a la persona que desconoce la fecha o confía sin sospechas. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta convertirse en el sello distintivo del Día de los Inocentes. La frase "que la inocencia te valga" se popularizó como una forma de revelar la broma y cerrar el engaño sin mayores consecuencias.

Actualmente, la tradición se centra en bromas ligeras, comentarios falsos que se aclaran más tarde y situaciones diseñadas para provocar risa, sin causar daño.

¿El Día de los Inocentes solo se celebra en México?

Aunque en México el Día de los Inocentes es ampliamente conocido, la tradición no es exclusiva del país. En naciones como España, Argentina, Colombia y Chile, el 28 de diciembre también está marcado por bromas, llamadas engañosas y notas falsas difundidas por medios de comunicación y redes sociales.

La diferencia con otros países, como Estados Unidos (EU) o Reino Unido, es la fecha. En esos lugares, las bromas se realizan el 1 de abril durante el April Fools’ Day, una tradición similar en espíritu, pero con un origen distinto.

