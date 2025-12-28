Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 28 de diciembre en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 28 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Milpa Alta. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.
Esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán ciudadanos en apoyo a Venezuela desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Marcha por la Paz en América Latina y contra el Imperialismo, con el fin de exigir el cese inmediato de la intervención y del despliegue de fuerzas militares del Gobierno de los Estados Unidos frente a las costas de la República de Venezuela, así como reafirmar la soberanía, la autodeterminación y la unidad de los pueblos latinoamericanos en defensa de la paz regional.
Ahora bien, en lo que respecta a las concentraciones, se espera una en la alcaldía Milpa Alta a las 09:00 horas por parte de Mercaditas Autónomas Momoxcas en Plaza San Antonio Tecómitl, Juárez y avenida Hidalgo Norte, colonia San Antonio Tecómitl. Mercadita Feminista, como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, busca visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población, así como promover la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.
Además, durante el día, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes de Colectiva Hijas de la Cannabis se reunirán en la Plaza Tlaxcoaque, en Tlaxcoaque y Diagonal 20 de noviembre, colonia Centro. Evento político-cultural, a favor de la libertad, la información y la regulación de la marihuana, así como de la exigencia de más espacios seguros y culturales para mujeres usuarias de cannabis, con perspectiva de género.
Finalmente, en lo que respecta a rodadas, están miembros de City Kings en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, quienes comenzarán su recorrido alrededor de las 08:00 horas en Villa Quetzalcóatl y Av. Carlos Hank González, Col. Villa de Aragón; Parque de los Periodistas Ilustres, Av. Congreso de la Unión y Av. Fray Servando Teresa de Mier; y Centro Recreativo El Valle del Potrero, La Marquesa, Edo. Méx.
Fuente: Tribuna del Yaqui