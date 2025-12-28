Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 28 de diciembre en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 28 de diciembre, debido a las diferentes marchas, bloqueos y movilizaciones programadas durante el día en la capital, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc y Milpa Alta. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana, a las 10:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc, marcharán ciudadanos en apoyo a Venezuela desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Marcha por la Paz en América Latina y contra el Imperialismo, con el fin de exigir el cese inmediato de la intervención y del despliegue de fuerzas militares del Gobierno de los Estados Unidos frente a las costas de la República de Venezuela, así como reafirmar la soberanía, la autodeterminación y la unidad de los pueblos latinoamericanos en defensa de la paz regional.

Ahora bien, en lo que respecta a las concentraciones, se espera una en la alcaldía Milpa Alta a las 09:00 horas por parte de Mercaditas Autónomas Momoxcas en Plaza San Antonio Tecómitl, Juárez y avenida Hidalgo Norte, colonia San Antonio Tecómitl. Mercadita Feminista, como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, busca visibilizar y erradicar las desigualdades que afectan a este sector de la población, así como promover la autonomía y el empoderamiento de las mujeres.

Tráfico en CDMX hoy 28 de diciembre

Además, durante el día, en la alcaldía Cuauhtémoc, integrantes de Colectiva Hijas de la Cannabis se reunirán en la Plaza Tlaxcoaque, en Tlaxcoaque y Diagonal 20 de noviembre, colonia Centro. Evento político-cultural, a favor de la libertad, la información y la regulación de la marihuana, así como de la exigencia de más espacios seguros y culturales para mujeres usuarias de cannabis, con perspectiva de género.

? Tránsito favorable sobre Paseo de la Reforma desde Balderas hasta Eje 2 Poniente (Florencia).#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/1XFUMFkdQX — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 28, 2025

Finalmente, en lo que respecta a rodadas, están miembros de City Kings en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, quienes comenzarán su recorrido alrededor de las 08:00 horas en Villa Quetzalcóatl y Av. Carlos Hank González, Col. Villa de Aragón; Parque de los Periodistas Ilustres, Av. Congreso de la Unión y Av. Fray Servando Teresa de Mier; y Centro Recreativo El Valle del Potrero, La Marquesa, Edo. Méx.

