13 muertos en accidente del Tren Interoceánico, Miguel Torruco será subsecretario de la SSPC y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy lunes 29 de diciembre, conoce que el accidente del Tren Interoceánico dejó como saldo 13 personas sin vida.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Miguel Torruco Garza se suma al Gabinete de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Miguel Torruco Garza se integrará al gabinete federal como el nuevo subsecretario de Prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el puesto que antes era dirigido por Esthela Damián, actual consejera jurídica de la presidencia.



Dictan prisión preventiva a excolaborador de García Luna



La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó prisión preventiva oficiosa contra Jesús ‘N’, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.



Accidente del Tren Interoceánico: Autoridades confirman 13 fallecidos

El pasado domingo 28 de diciembre de 2025, el Tren Interoceánico se descarriló en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, lo cual provocó la muerte de 13 personas, y dejó al menos 98 lesionados; la presidenta de México expresó su pésame por las víctimas mortales del siniestro.

Fuente: Tribuna del Yaqui