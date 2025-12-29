60 años, 60 historias: Cae la 'todopoderosa' Elba Esther

Ciudad Obregón, Sonora.- En el ámbito político nacional y de la educación, han sido pocas las mujeres que se han equiparado al poder y nivel de influencia que han alcanzado los hombres; sin duda ha habido mujeres capaces, exitosas y que han trascendido, pero el nombre de una de ellas durante décadas era sinónimo de poder, influencia e incluso infundía temor.

Se trata de Elba Esther Gordillo Morales, quien durante décadas lideró a una de las organizaciones sindicales más grandes a nivel internacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una organización que durante décadas 'La maestra' utilizó como moneda de cambio.

Tradicionalmente, en la vida política de México, aquel aspirante o grupo político que quería acceder a la presidencia de la República tenía, casi obligadamente, que sentarse a negociar con Gordillo Morales y, obviamente, conceder algunos lugares en el futuro gabinete.

Gracias a su posición como líder del magisterio, Elba Esther logró ser diputada federal y coordinadora de su bancada en la llamada cámara baja; incluso, cuando asumió el cargo, sus correligionarios obtuvieron como regalo una computadora portátil.

La gestión de la maestra se caracterizó por sus excentricidades, uno de los hechos que más se le cuestionaron fue la compra de aproximadamente 30 vehículos tipo 'Hummer'. Los vehículos fueron distribuidos entre los estados de la república, a fin de que se rifaran y la organización sindical de cada entidad se fortaleciera económicamente.

En la cúspide del poder, Gordillo Morales se distancia de la cúpula de su partido y decide aportar su capital político al candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien finalmente ganó las elecciones en 2006, en coalición con un partido de reciente creación, Nueva Alianza, cuya formación se le atribuye a la maestra.

En 2012, en el marco del proceso electoral, Gordillo Morales pretende hacer una jugada a dos bandas y dividir su apoyo; esta vez ya no estaba al frente del SNTE, pero igual lo controlaba. Finalmente, ganó el priista Enrique Peña Nieto, con quien a la postre tuvo serias diferencias debido a la Reforma Educativa que promovía en ambas cámaras y que finalmente terminó siendo aprobada.

Sin embargo, la afrenta no fue pasada por alto y el régimen empezó una cacería en contra de la 'todopoderosa' Elba Esther, quien fue detenida en el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca un 26 de febrero de 2013. TRIBUNA tituló la noticia 'Por operaciones ilícitas arrestan a Gordillo'.

60 años, 60 historias: Cae la 'todopoderosa' Elba Esther

Fuente: Tribuna del Yaqui