Claudia Sheinbaum llega a Oaxaca para reunirse con familiares por el accidente del Tren Interoceánico

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 29 de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su tradicional conferencia matutina, además de compartir el balance actualizado del descarrilamiento del Tren Interoceánico, confirmó que viajaría a Oaxaca para reunirse con las familias de las víctimas. De acuerdo con la información proporcionada, en el tren viajaban alrededor de 250 personas; nueve fueron atendidas en el lugar, 108 trasladadas a distintos nosocomios, 36 permanecen hospitalizadas y 13 perdieron la vida.

Más tarde, durante la tarde de este mismo día, la mandataria federal arribó al hospital del ISSSTE ubicado en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. No lo hizo sola, ya que en las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se le observa acompañada por Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS-Bienestar, así como por mandos de las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que previamente, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) señaló que, en estos momentos, la prioridad absoluta es la atención a los afectados y a sus familiares.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se han dado a conocer mayores detalles sobre dicha visita, más allá de que Sheinbaum Pardo busca reforzar la atención médica con más personal e insumos. En TRIBUNA nos mantendremos atentos a cualquier pronunciamiento que emita la presidenta del país. Cabe mencionar que quien desde temprana hora recorrió los distintos puntos donde se encuentran los lesionados fue el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Claudia Sheinbaum

En lo que respecta a las causas del accidente, estas ya se encuentran bajo investigación, en un proceso en el que participan tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE). Ambas instancias han iniciado las diligencias correspondientes y el resguardo de evidencias bajo la debida cadena de custodia. Los resultados serán dados a conocer a la ciudadanía una vez que se esclarezcan plenamente los hechos y se determine con precisión lo ocurrido.

#Nacional | La presidenta Claudia Sheinbaum llega al hospital del ISSSTE en Tehuantepec, Oaxaca, para reunirse con víctimas del accidente del tren del Corredor Interoceánico uD83DuDCCD



uD83CuDFA5@AhoraOaxacaa pic.twitter.com/0lVmoIg8Ce — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 29, 2025

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan de manera personal a las familias; también los delegados del IMSS e IMSS-Bienestar. La secretaria de Gobernación coordinará las labores. Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando", escribió la tarde de ayer Claudia Sheinbaum a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).

Fuente: Tribuna del Yaqui