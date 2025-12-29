Clima en México HOY 29 de diciembre: Conagua alerta LLUVIAS, evento de Norte y Frente Frío

Ciudad de México.- Este lunes 29 de diciembre de 2025, el clima en México estará marcado por condiciones que podrían complicar la movilidad y las actividades cotidianas en varias regiones del país. Se prevé una combinación de lluvias intensas, descenso notable de temperaturas y rachas de viento fuertes, por lo que es importante mantenerse informado y tomar precauciones. ¡Aquí el reporte del tiempo completo!

Así será el clima en México este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Frente Frío número 25 será el principal sistema que influya en el clima del país. La masa de aire ártico asociada a este frente provocará un evento de Norte intenso, con rachas que alcanzarán entre 90 y 110 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose de forma gradual hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Además, el descenso de temperatura será notable en el norte, noreste, oriente y centro del país. Estas condiciones favorecerán también la probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, así como en las zonas más altas de montañas emblemáticas como el Pico de Orizaba, el Cofre de Perote, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En algunas regiones de Coahuila existe posibilidad de lluvia engelante, lo que podría generar superficies resbaladizas.

Pronóstico de lluvias para hoy

Las lluvias serán uno de los principales factores de riesgo este lunes. Se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados como Tamaulipas, Veracruz —principalmente en regiones como la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca—, así como en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En estas zonas, las precipitaciones podrían ocasionar aumento en niveles de ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones.

También se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en regiones de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro, mientras que estados como Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán chubascos con lluvias puntuales fuertes. En entidades del occidente y norte, como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Durango y Coahuila, se esperan intervalos de chubascos. Algunas regiones del noroeste, centro y Bajío podrían registrar lluvias aisladas.

Reporte de temperaturas en México

El contraste térmico será notable. Durante la tarde, se alcanzarán temperaturas máximas de entre 35 y 40°C en el sur de Sonora, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Otras entidades como Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Campeche y la península de Yucatán tendrán máximas de 30 a 35°C.

En contraste, las temperaturas mínimas descenderán de forma importante durante la madrugada y mañana. Se esperan valores de hasta -10°C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. En regiones montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México y Puebla, las mínimas oscilarán entre -5 y 0°C. En otros estados del centro y sur, como Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, las zonas altas registrarán temperaturas de entre 0 y 5 grados.

