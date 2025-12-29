Jóvenes Construyendo el Futuro aumentará el monto de su apoyo mensual en 2026

Ciudad de México.- El Gobierno Federal ya había señalado que Jóvenes Construyendo el Futuro tendría un aumento para 2026 y por fin sabemos cuánto será. Con la actualización del salario mínimo, las y los beneficiarios recibirán cerca de 10 mil pesos. Recordemos que las y los jóvenes de 18 a 29 años inscritos en el programa reciben cada mes un salario equivalente al salario mínimo, que en 2025, es de 8,480 pesos; sin embargo, para enero la cifra se va a actualizar.

Con los incrementos proyectados para 2026, el Gobierno de México busca garantizar que las familias beneficiarias mantengan su capacidad de adquisición frente a la inflación y que los apoyos sociales actualmente repartidos continúen siendo una herramienta efectiva para enfrentar los gastos y mejorar la economía de los mexicanos que más lo necesiten, ya sea por rezago social, falta de oportunidades laborales, marginación u otros conflictos financieros.

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El aumento entrará en vigor a partir del 1 de enero; los beneficiarios recibirán su pago mensual de 9 mil 582.47 pesos como de costumbre cada 28 del mes; el primer pago del 2026 será el miércoles 28 de enero. "Con el incremento del 13 por ciento al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, las y los derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrán también un aumento en su apoyo económico mensual, el cual ascenderá a 9,582.47 pesos", señala el programa.

Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los Programas para el Bienestar más importantes de la actual administración, ofrece a jóvenes de 18 a 29 años que no están estudiando ni trabajando la oportunidad de capacitarse durante 12 meses. Esta capacitación se lleva a cabo en empresas, negocios locales, talleres, instituciones u organizaciones.

Además del pago de la capacitación, los beneficiarios también son acreedores a un seguro médico que abarca enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Los jóvenes también reciben los materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin ningún costo. Al finalizar la capacitación, a cada beneficiario se le entregará un documento que acredite las habilidades adquiridas. En el caso de no ser contratado por la empresa donde se adiestró, se le ofrecerá un menú de opciones que le facilite su incorporación en el mercado laboral.

La página de Programas para el Bienestar señala que 7 de cada 10 egresados han encontrado un empleo o una ocupación productiva.

Requisitos de Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años al momento de postularse.

Identificación oficial.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Inscribirse en la Plataforma Digital del programa por cuenta propia o con asistencia de personal autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), proporcionando la información requerida en el formulario de registro.

Bajo protesta de decir verdad, declarar no estar trabajando ni estudiando al momento de registrarse.

Fotografía con el rostro descubierto, sin ediciones ni modificaciones, sosteniendo la ficha de registro proporcionada por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso donde accede a cumplir con las Reglas de Operación y otras disposiciones que le apliquen como participante del Programa.

Las personas extranjeras deberán presentar el documento oficial vigente que acredite su estancia legal en el país expedido por las autoridades migratorias correspondientes.

Los aspirantes que habiten en municipios de alta y muy alta marginación e integrantes de grupos históricamente discriminados tienen prioridad para formar parte del apoyo. La continuidad de Jóvenes Construyendo el Futuro está garantizada, ya que está plasmado en la Constitución como un derecho para las juventudes.

