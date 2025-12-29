México aplica aranceles de hasta 35 por ciento a productos de China; entran en vigor el 1 de enero de 2026

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que modifican diversas fracciones arancelarias de la tarifa contenida en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y que aplicará a partir del 1 de enero para los países con los que México no tiene un acuerdo de libre comercio, especialmente con China.

Las tasas arancelarias para los más de mil 400 productos van desde un mínimo del 10 por ciento a un máximo del 35 por ciento. Con ello, a partir del 1 de enero, las importaciones de juguetes, por ejemplo, pagarán un arancel del 30 por ciento, misma tasa que aplicará para los artículos de oficina y escolares; planchas eléctricas, hornos de microondas y ventiladores de uso doméstico.

Los artículos de belleza como maquillajes pagarán un arancel del 25 por ciento, al igual que las prendas y accesorios para vestir.

A los paños para fregar o lavar, franelas y artículos similares para limpieza se les aplicará un arancel del 35 por ciento, lo mismo que a las sandalias y el calzado con puntera metálica de protección.

Para el sector automotriz, por ejemplo, las importaciones de frenos de motor, motores con potencia inferior o igual a 264 W y voltaje de 12 V, de uso automotriz, para limpiaparabrisas, elevadores de cristales, radiadores y calefacción, entre otros, pagarán una tasa del 25 por ciento, al igual que los receptores de radiodifusión, AM reconocibles como diseñados exclusivamente para uso automotriz.

uD83DuDD34Marcelo Ebrard (@m_ebrard) responde por los aranceles a productos asiáticos; “Pagarías lo justo”, dice sobre el posible aumento de precios por los nuevos impuestos.



Y es que México impondrá hasta 35% de aranceles a miles de productos de dichos países a partir de 2026, con el… pic.twitter.com/rbrjCCM1lP — Azucena Uresti (@azucenau) December 12, 2025

Aunque oficialmente el gobierno asegura que los aranceles no tienen dedicatoria, el mundo comercial sabe que se trata de China, en donde México tiene un desbalance comercial de 10 a uno. La industria textil ha disminuido a una tasa anual de 4.8 por ciento, que significa una pérdida de mil 229 millones de pesos en empleo.

La secretaria de Economía, que lleva Marcelo Ebrard entró a la ola proteccionista en materia de comercio exterior, con el fin de llevar una posición robusta ante la próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al anunciar la aplicación de aranceles compensatorios en el ramo textilo y confección entre 35 y 15 por ciento.

México importa más de lo que exporta en estas mercancías desde 2019; el aumento en textiles fue de 0.8 por ciento y el de confección de 12.5 por ciento. Cifras de Economía apuntan que en el último año la importación de textiles alcanzó los 13 mil 235 millones de dólares y las exportaciones los nueve mil 277 millones.

El decreto señaló que, con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México en condiciones competitivas, la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que no se tengan tratados de libre comercio en vigor.

uD83DuDEA8 México acaba de imponer aranceles de hasta el 50% a las importaciones chinas.



La estrategia arancelaria del presidente Trump se está convirtiendo en el modelo global. pic.twitter.com/tG4Yq1TVi8 — Peter Navarro (@RealPNavarro) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui