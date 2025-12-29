Miguel Torruco Garza se suma al gabinete de seguridad; encabezará la Subsecretaría de Prevención del Delito

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Miguel Torruco Garza se integrará formalmente al Gobierno de México a partir de enero de 2026. Torruco Garza asumirá un rol clave dentro del Gabinete de Seguridad, enfocándose en las estrategias de proximidad y atención a las causas de la violencia a través de programas sociales y comunitarios.

Miguel Torruco Garza se integra al gabinete federal como subsecretario de Prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el puesto que dejó Esthela Damián, actual Consejera Jurídica de la presidencia. "Lo invité y dijo que sí. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura", afirmó la mandataria antes de finalizar la conferencia.

Miguel Torruco Garza se integra al gabinete federal

Torruco Garza fue diputado federal desde 2021 hasta 2024; es hijo del exsecretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. La mandataria destacó que él se encargó de la organización de la Clase Nacional de Box en el Zócalo realizada en abril de este año. Torruco Garza es un político y funcionario público mexicano, identificado como uno de los perfiles jóvenes dentro de la Cuarta Transformación. Ha tenido participación activa en tareas de gestión pública, promoción turística y representación política, siguiendo una línea cercana al proyecto del gobierno federal.

Es hijo de Miguel Torruco Marqués, exsecretario de Turismo, lo que lo ha mantenido desde temprana edad vinculado a temas de política pública, desarrollo económico y proyección internacional de México, particularmente en el ámbito turístico. Torruco Garza ha ocupado cargos de representación y coordinación, desde donde ha impulsado iniciativas relacionadas con el desarrollo regional, la promoción económica y el fortalecimiento de programas gubernamentales.

Su trayectoria se ha caracterizado por un discurso alineado con los principios de honestidad, austeridad y servicio público. En el ámbito político, ha sido considerado como un cuadro emergente dentro de Morena, con presencia en espacios de decisión y actividades estratégicas del Gobierno Federal. Su perfil combina experiencia administrativa con una narrativa orientada a la renovación generacional en la política mexicana.

#EnLaMañanera | La Presidenta adelantó que Miguel Torruco, exdiputado de Cámara de Diputados, se unirá como subsecretario de prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pic.twitter.com/rNBMvntcZA — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui