Sheinbaum anuncia apoyo de 30 mil pesos para heridos y familiares de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

Nizanda, Oaxaca.– Como TRIBUNA te ha informado recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió a Oaxaca para encontrarse con las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, hecho que sucedió el pasado domingo 28 de diciembre de 2025 y que dejó como saldo más de 98 heridos y 13 defunciones confirmadas por las autoridades. En su visita, la primera mandataria mexicana anunció un apoyo inmediato para los heridos y familiares de quienes fallecieron.

Se trata de un apoyo económico inmediato de 30 mil pesos a las personas lesionadas y a los familiares de las víctimas del descarrilamiento. Sheinbaum Pardo visitó la Clínica Hospital de Tehuantepec del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), el Hospital General IMSS-Bienestar Salina Cruz y el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, donde verificó personalmente que las personas lesionadas reciban atención médica oportuna y suficiente. En entrevista con medios, reiteró que la prioridad absoluta del Gobierno Federal es la atención a los heridos y el respaldo a sus familias.

"Es un apoyo inmediato, además de los gastos de traslado y todo lo que requieran los familiares. Se va a apoyar con todo lo necesario, de acuerdo con lo que determine la fiscalía y con el acompañamiento de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación", señaló la presidenta. De acuerdo con el balance más reciente, en el tren viajaban aproximadamente 250 personas; 108 fueron trasladadas a hospitales, 34 permanecen hospitalizadas y 13 personas perdieron la vida.

La presidenta estuvo acompañada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla; el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez; y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. En paralelo, las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, cuyos resultados se darán a conocer una vez concluidas las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui