Sheinbaum confirma viaje a Oaxaca para atender a VÍCTIMAS del SINIESTRO en Tren Interoceánico

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 29 de diciembre de 2025, tras compartir el balance actualizado del descarrilamiento en el Tren Interoceánico, la mandataria mexicana confirmó que irá a Oaxaca este día para reunirse con las familias de las víctimas.

Ante los medios de comunicación, la primera mandataria expresó su pésame y solidaridad con las víctimas mortales y heridas del siniestro en la Línea Z del Tren Interoceánico, uno de los más grandes proyectos del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Asimismo, Sheinbaum Pardo solicitó una investigación exhaustiva y con rigor técnico para esclarecer las causas del descarrilamiento ocurrido este domingo 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec.

#Nacional

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFDLa presidenta Claudia Sheinbaum informó las tres prioridades tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.



?Primer lugar: Garantizar la atención a las víctimas y sus familiares



?Segundo lugar: Esclarecer los hechos del accidente



?Tercer lugar: Garantizar la… pic.twitter.com/vo5SpZvUzt — Infórmate y + (@InformateyMas) December 29, 2025

De igual forma, la presidenta anunció que este mismo lunes, en la tarde, se trasladará a la zona del accidente para reunirse con las familias de las víctimas.

Como te hemos informado en TRIBUNA, este lamentable siniestro se registró en la Línea Z del proyecto ferroviario, a la altura de la localidad de Nizanda, y dejó un saldo de 13 personas fallecidas y más de un centenar de personas lesionadas, de acuerdo con datos compartidos por autoridades federales.

Prioridades del Gobierno federal tras el accidente

Durante un mensaje público, la mandataria federal explicó que el Gobierno de México ha definido tres líneas de acción inmediatas tras el descarrilamiento. La primera es garantizar la atención médica integral a las personas heridas, así como el acompañamiento a las familias de quienes perdieron la vida.

Para estas labores, detalló que se desplegó personal de la Secretaría de Marina (Semar), del IMSS, del IMSS-Bienestar y del Issste, con el objetivo de asegurar atención hospitalaria, traslados y apoyo institucional a los afectados.

Como segunda prioridad, Sheinbaum subrayó la necesidad de esclarecer las causas del accidente mediante una investigación técnica y legal. En este proceso participan la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE), las cuales ya iniciaron las diligencias correspondientes y el resguardo de evidencias bajo cadena de custodia.

La Presidenta enfatizó que se informará a la población una vez que existan resultados concluyentes, y reiteró que el análisis se realizará con responsabilidad y sin adelantar conclusiones. Finalmente, la tercera y última prioridad es garantizar la seguridad en la infraestructura del Tren Interoceánico.

Visita presidencial y revisión de la operación del tren

Sheinbaum confirmó que viajará a Oaxaca para dialogar directamente con los familiares de las víctimas y supervisar los trabajos en la zona. Además, indicó que una vez concluida la investigación, se revisará de manera integral el estado de la vía y las condiciones de operación del ferrocarril, con el fin de garantizar la seguridad antes de reanudar el servicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'