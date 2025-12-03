En la Cámara de Diputados, Morena aprueba en lo general la reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Ciudad de México.- Pese a las manifestaciones realizadas por agricultores en diversas partes del país y en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el partido en el poder, Morena, y sus aliados aprobaron, este miércoles 3 de diciembre de 2025, en lo general la Ley General de Aguas y la reforma de Ley de Aguas Nacionales; hasta la publicación de esta nota, la discusión continuaba en lo particular. La iniciativa fue avalada por 328 votos, 131 en contra y cinco abstenciones.

La oposición, que pidió escuchar a los productores, acusó de madruguete, esto porque solamente transcurrieron 2 horas desde que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento aprobó el dictamen y se decidió cambiar la orden del día para que se incluyera la discusión. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) reclamaron el proceso fast track; además, la oposición cuestionó si se realizó una consulta a los pueblos originarios, pues de no hacerse se estaría violando la Constitución.

Como se comentó, la discusión en lo particular continúa y se espera que se alargue hasta la madrugada de este jueves 4 de diciembre de 2025, ya que hay más de 500 reservas, las cuales serán expuestas por 154 oradores. Cabe señalar que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, había anunciado que se harían más de 50 modificaciones a la ley, las cuales son producto de los diferentes diálogos con los sectores del campo y productores, pero que serían presentadas hasta la discusión de las reservas.

De acuerdo con el medio REFORMA, la iniciativa mantiene la desaparición de la transmisión de derechos, pero introduce la figura de 'Reasignación de Volúmenes', las cuales deberán someterse a la aprobación del Comité del nuevo Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, el cual será presidido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua); también será integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Bienestar.

Esta iniciativa también crea los delitos que son considerados como "delitos contra las aguas nacionales", que son: el traslado doloso de aguas, alterar o desviar y obstruir causes o flujos de agua y el otorgamiento de concesiones, asignaciones, prórrogas o permisos a cambio de beneficios.

Fuente: Tribuna del Yaqui