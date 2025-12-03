Ernestina Godoy es la nueva titular de la FGR, así llegará la jornada de 40 horas y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México, quédate a ver este resumen de los mas importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy miércoles 3 de diciembre, conoce a la nueva titular de la Fiscalía General de la República: Ernestina Godoy.

¿Cómo será la reducción para la jornada laboral de 40 horas?

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Martha Baruch Bolaños López, señaló que se han presentado avances para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas; aseguró que sí se hará el cambio en las horas máximas de trabajo pero será gradual y el proceso comenzará en el año 2027 y podría concluir en 2030.

Campesinos protestan tras discusión sobre la Ley General de Aguas

Campesinos de Veracruz, Puebla, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala, marcharon este miércoles hacia la Cámara de Diputados en la CDMX, para manifestarse contra la Ley General de Aguas, cuya discusión será votada en comisiones este miércoles; los productores aseguran que la iniciativa representa un riesgo para el acceso y manejo del recurso en sus comunidades.

Ernestina Godoy es la nueva titular de la FGR

Ernestina Godoy fue designada como la nueva titular de la Fiscalía General de la República, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Tras las comparecencias y deliberaciones en el Senado, Godoy obtuvo 97 votos a favor, alcanzando la mayoría calificada requerida para ocupar el cargo.

Fuente: Tribuna del Yaqui