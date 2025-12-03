Fuertes LLUVIAS, viento y bajas temperaturas: Pronóstico del clima en México HOY 3 de diciembre

Ciudad de México.- Este miércoles 3 de diciembre de 2025 será un día para estar atentos al clima en gran parte del país. Desde lluvias fuertes hasta ambiente gélido y rachas intensas de viento, varios sistemas meteorológicos estarán influyendo al mismo tiempo, por lo que es importante revisar las condiciones antes de salir y tomar medidas de precaución. ¡Aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte completo!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este miércoles 3 de diciembre de 2025, el Frente Frío número 17 permanecerá estacionado sobre el noreste. Esta configuración dejará chubascos en diferentes regiones de Veracruz, especialmente en zonas de la Huasteca y Los Tuxtlas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

Mientras tanto, un nuevo sistema frontal se aproximará al noroeste y norte del país; al interactuar con una vaguada en niveles medios y altos y con un río atmosférico, generará un escenario más inestable. En estados como Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua se esperan lluvias puntuales fuertes durante el día. También habrá chubascos en áreas de Sonora, y precipitaciones aisladas en entidades del norte.

En las sierras de Chihuahua, Durango y Sinaloa podría presentarse caída de nieve o aguanieve, acompañada de un ambiente que variará de frío a gélido. Asimismo, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora en el noroeste y norte del país.

El ingreso de humedad del Pacífico, golfo de México y mar Caribe también tendrá efectos importantes. En el centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la Península de Yucatán, se desarrollarán chubascos y lluvias dispersas a lo largo del día. Este tipo de precipitación puede provocar encharcamientos, deslaves y aumentos momentáneos en niveles de ríos y arroyos, por lo que las autoridades recomiendan precaución.

En el gráfico el #Pronóstico de #Temperatura mínima para este miércoles en #México. ¡Abrígate bien antes de salir de casa! pic.twitter.com/wLd6vOGuyJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 3, 2025

Temperaturas en México: Reporte de hoy

En cuanto a temperaturas, el calor continuará en estados del sur y sureste. Las máximas de hoy podrían alcanzar entre 35 y 40°C en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec y Campeche. En estados como Sinaloa, Nayarit, Colima, Tabasco y la Península de Yucatán, los valores más altos rondarán entre 30 y 35°C.

En contraste, la mañana será muy fría en las zonas serranas del norte. En regiones de Chihuahua y Durango se esperan mínimas de hasta -10°C, mientras que otros estados como Baja California, Sonora, Zacatecas, Puebla y Oaxaca podrían registrar valores por debajo de 0°C. En áreas montañosas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco y Querétaro las temperaturas temprano rondarán entre 0 y 5 grados.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)