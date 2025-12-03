Inicia en San Lázaro discusión sobre Ley de Aguas; campesinos protestan

Ciudad de México.- Campesinos de Veracruz, Puebla, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala avanzan este miércoles hacia la Cámara de Diputados en la Ciudad de México (CDMX) a bordo de tractores y camionetas para manifestarse contra la Ley de Aguas, cuya discusión será votada en comisiones durante el día. Los productores aseguran que la iniciativa representa riesgos para el acceso y manejo del recurso en sus comunidades, por lo que decidieron organizar una caravana rumbo a San Lázaro para exigir que se detenga su aprobación.

La movilización coincide con una jornada clave en el Congreso, pues se prevé que la propuesta sea dictaminada en comisiones y, de acuerdo con legisladores, podría subir al Pleno durante la madrugada. Este escenario ha generado preocupación entre los campesinos, quienes sostienen que el proceso legislativo avanza sin considerar su opinión ni el impacto que tendría la nueva regulación en el sector agrícola.

Ley de Aguas impulsada por Morena que genera conflicto con campesinos

En San Lázaro, autoridades y personal de resguardo ya se preparan ante la llegada de los contingentes, que podrían provocar bloqueos y cierres en los accesos al recinto. Diputados han reconocido que la protesta podría escalar conforme avance la discusión de la ley. Mientras tanto, los campesinos mantienen su exigencia: detener la reforma hasta que existan mesas de diálogo y se garantice que no afectará la disponibilidad de agua para sus comunidades.

Una caravana de tractores fue reportada esta mañana avanzando por la autopista Peñón-Texcoco, lo que ha provocado tránsito lento en varios tramos de la vialidad. Los vehículos agrícolas forman parte de la movilización de campesinos provenientes de distintos estados que se dirigen hacia la Ciudad de México para manifestarse en San Lázaro contra la propuesta de Ley de Aguas. Autoridades llaman a los automovilistas a tomar precauciones y considerar rutas alternas ante el avance de la caravana.

uD83DuDE9CuD83DuDEA8 Campesinos llegan con tractores a la Cámara de Diputados



Rechazan la nueva Ley de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.



La protesta ocurre mientras la Comisión de Recursos Hidráulicos discute el dictamen. Morena asegura que la iniciativa atiende… pic.twitter.com/WQpKo0mrac — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 3, 2025

Caravana de tractores fue detenida sobre la avenida 602 cuando intentaba avanzar hacia Oceanía, lo que ha generado un fuerte congestionamiento en la zona. Los campesinos, que forman parte de la movilización rumbo a San Lázaro, permanecen en el punto mientras autoridades ajustan el operativo vial para contener su avance.

Aunque los partidos de oposición en San Lázaro piden frenar la discusión de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, y la nueva Ley General de Aguas, la discusión inició este miércoles en comisiones y se prevé que este mismo día pase al pleno de la Cámara para discutirse y aprobarse con el voto de la mayoría oficialista de Morena.

