Jornada laboral de 40 horas: Sheinbaum explica cómo será la reducción de horarios en México

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 3 de diciembre de 2025, la mandataria mexicana instruyó al titular de la Secretaría del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, hablar sobre un tema muy importante para los trabajadores mexicanos: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Ante los medios de comunicación reunidos este miércoles, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señaló que se han presentado avances en el proyecto, y que el cambio en las horas máximas de trabajo se hará, sin embargo, será gradual. Este proceso comenzará en 2027 y podría concluir en 2030.

Así será la reducción de la Jornada Laboral en México. Foto: Gobierno de México

Marath Bolaños, titular de la STPS, explicó que esta reforma busca garantizar condiciones laborales más dignas, sin afectar salarios ni prestaciones, e incorporando nuevos mecanismos de protección para trabajadores y empleadores.

¿Cómo se reducirán las horas de trabajo?

El plan contempla una disminución progresiva, de dos horas por año, hasta llegar al nuevo estándar constitucional de 40 horas semanales. El calendario planteado es el siguiente:

2027: 46 horas por semana

2028: 44 horas por semana

2029: 42 horas por semana

2030: 40 horas por semana

De acuerdo con la STPS, esta transición permitirá que centros de trabajo, empresas y empleados adapten sus procesos, redistribuyan cargas laborales y mantengan estabilidad operativa. Asimismo, Bolaños López señaló que la propuesta implica modificaciones tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Entre los puntos más relevantes se incluyen:

Protección de salarios y derechos

La reducción de horas no podrá traducirse en disminución de sueldos ni prestaciones.

Se establecerá por primera vez una prohibición absoluta de horas extra para menores de edad.

El funcionario detalló que el 2026 funcionará como un periodo de ajuste para que empresas y trabajadores planifiquen su reorganización interna antes del inicio del calendario de reducción.

Revisión legislativa

La iniciativa será analizada en el Congreso de la Unión y, en el caso de la reforma constitucional, también por los congresos estatales. Aunque será enviada al Senado en los próximos días, su discusión se prevé para el siguiente periodo legislativo.

Cabe señalar que la propuesta también plantea límites a la suma de horas ordinarias y extraordinarias. Entre los puntos destacados:

Ningún trabajador podrá acumular más de 12 horas de trabajo al día, considerando jornada ordinaria y horas extra.

Las horas adicionales serán estrictamente voluntarias.

Las tres horas extra adicionales contempladas no forman parte de la jornada regular y deberán pagarse al doble del salario, como ya establece la ley.

Según la STPS, estos ajustes buscan evitar abusos, establecer topes más claros y reforzar el derecho al descanso.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'