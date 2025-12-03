Senadora Lorenia Valles celebra nombramiento de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República

Ciudad de México.- "Celebro la llegada de la maestra Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República (FGR), una mujer con amplia trayectoria en la procuración de justicia y que lideró la transición a una fiscalía autónoma en la Ciudad de México, área donde contribuyó a la reducción de 50 por ciento de los delitos de alto impacto en la capital del país", dijo la senadora por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Esto tras la votación en el pleno del Senado de la República sobre la designación de la persona titular de la Fiscalía General de la República, donde la legisladora reconoció que el nombramiento de Ernestina Godoy fue posible porque contó con la mayoría calificada, lo cual garantiza la legalidad del proceso parlamentario establecido en la Constitución.

¡Es tiempo de mujeres! uD83DuDC9C



Mi reconocimiento a la Mtra. @ErnestinaGodoy_, quien, a partir de hoy, asume la titularidad de la @FGRMexico para garantizar el derecho del pueblo a la justicia pronta y expedita.



Tambien quiero destacar la terna que envió la presidenta @Claudiashein… pic.twitter.com/3TpkX3kax1 — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) December 4, 2025

Valles Sampedro recordó que el proceso comenzó con la notificación de la renuncia del exfiscal Alejandro Gertz Manero y la convocatoria que emitió el Senado de la República para cubrir el cargo vacante. Se registraron 43 aspirantes, de los cuales el Senado avaló una lista de diez candidatas y candidatos y, finalmente, la presidenta definió una terna integrada por Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojórquez Beltrán y Ernestina Godoy Ramos.

"Me da gusto que la presidenta Claudia Sheinbaum haya integrado una terna de mujeres, pues esto demuestra el compromiso de su gobierno con la participación de las mujeres en la vida pública, así como el protagonismo que las propias mujeres estamos tomando en los espacios de toma de decisiones", agregó.

"La presidenta de la República no solo es congruente con su causa, sino que está contribuyendo a hacer realidad la paridad y la igualdad sustantivas establecidas en la Constitución. En la conferencia matutina de este miércoles, un periodista le preguntó por qué eligió una terna de mujeres, a lo que ella respondió: '¡Es tiempo de mujeres!'", finalizó la legisladora sonorense.

#México | Ernestina Godoy escribe "nada por encima de la ley, nadie" tras asumir como titular de la FGR. Afirmó que su mandato, será construir una Fiscalía a la vanguardia con investigación científica, cero tolerancia a la corrupción y atención central a las víctimasuD83DuDCA5 pic.twitter.com/VX3NSjRh0G — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui