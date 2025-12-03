Tras polémico proceso en el Senado: Ernestina Godoy es electa NUEVA TITULAR de la FGR

Ciudad de México.- El Senado de la República votó este miércoles 3 de diciembre de 2025 a favor de que Ernestina Godoy Ramos sea la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). El cargo fue aprobado por 97 votos a favor y con esto sustituirá a Alejandro Gertz Manero. En la sesión se emitieron 127 votos, de los cuales 97 fueron a favor de Ernestina Godoy, 11 votos nulos y 19 en contra de la terna; Godoy Ramos estará al frente de la procuración de justicia por los próximos nueve años.

"No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad", afirmó Ernestina Godoy en su discurso. En este mismo, ofreció coordinación con las autoridades federales y estatales. "La justicia no se negocia. Estoy convencida de que es posible la felicidad del pueblo de México y que la transformación de la vida pública se construye procurando justicia".

"El fenómeno criminal exige la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de labores de investigación, violencia, el fortalecimiento de labores de investigación e inteligencia y la coordinación entre el gabinete de seguridad federal y las entidades federativas. Como ya lo he dicho en múltiples ocasiones, la coordinación no implica subordinación", afirmó Godoy Ramos durante su comparecencia.

Contra todo pronóstico Ernestina Godoy Ramos es electa por mayoría calificada Fiscal General de la República



Es cuanto uD83EuDEF4uD83CuDFFE pic.twitter.com/A5mCjleuya — Laura Brugés (@LauraBruges) December 3, 2025

Godoy asumirá formalmente el cargo el 4 de diciembre de 2025, tras la aprobación del Senado. No se requiere una ratificación adicional, pues la designación quedó firme con la votación calificada. La nueva fiscal sustituye a Alejandro Gertz Manero, quien renunció el 27 de noviembre de 2025 para asumir un nuevo encargo diplomático como embajador en un país aliado.

¿Quién es Ernestina Godoy Ramos?

Ernestina Godoy Ramos se desempeñaba como consejera jurídica de la presidencia de la República, además de haber sido Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. También fue senadora por la Ciudad de México en 2024 (por un breve periodo), diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2012-2015) y diputada federal por Morena (2015-2018), con una carrera marcada por su cercanía al proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Godoy es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cofundadora de Morena en 2014, junto con Andrés Manuel López Obrador. En su trayectoria temprana, fundó la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) en 1991 y participó en organizaciones civiles como la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.

El día de hoy, tras comparecer ante el pleno del Senado de la República, como parte de un proceso democrático, rendí protesta como Fiscal General de la República (FGR). Desde que decidí dedicar mi vida al servicio público, siempre he tenido claro que la procuración de justicia es… pic.twitter.com/AP6CeCt8Nq — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui