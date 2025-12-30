Ciudad Obregón, Sonora.- El 17 de octubre de 2024, TRIBUNA daba a conocer la sentencia de uno de los funcionarios de más alto rango en materia de seguridad y que hoy, después de haber sido el responsable de la lucha contra el narcotráfico, su rostro representa la cara de la corrupción que se ha vivido en México durante los últimos sexenios.

Se trata de Genaro García Luna, primer director de la Agencia Federal de Investigación, después conocida como Policía Federal Ministerial, hoy convertida en la Guardia Nacional. Fue nombrado como Secretario de Seguridad Pública Federal tras la llegada a la presidencia de la República de Felipe Calderón Hinojosa, quien lo convierte prácticamente en el zar antinarcotráfico del país en el marco de la lucha del gobierno federal contra el crimen organizado.

Durante su labor al frente de la dependencia federal, García Luna era señalado por adversarios políticos, por narcotraficantes que eran capturados e incluso por algunos periodistas de investigación, como un aliado de organizaciones criminales, particularmente con el cartel de Sinaloa.

Mientras ocupaba el cargo de Secretario de Seguridad Pública, en su libro titulado 'Los Señores del Narco', publicado en 2010, la periodista de investigación Anabel Hernández lo acusó de ser colaborador de Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada. En 2012, Edgar Valdés Villareal, lugarteniente de los Beltrán Leyva, afirmó que García Luna recibía dinero del narcotráfico y, en 2013, la revista Forbes lo nombró uno de los hombres más corruptos de México.

60 años, 60 historias: Genaro el policía sentenciado a 38 años de cárcel

Al concluir el sexenio de Calderón Hinojosa en 2012, empezó prácticamente una persecución en contra del 'capo-policía'; tras dicha situación, el ya convertido en exfuncionario se vio obligado a salir del país y refugiarse en los Estados Unidos, en donde fue arrestado finalmente en diciembre de 2019. Con la captura del exsecretario de seguridad pública, daba inicio uno de los juicios más mediáticos que se han registrado. El 3 de enero, el detenido comparece ante la corte de Nueva York, tras varios años de argumentaciones por parte de la defensa y la fiscalía, hasta que el 17 de enero de 2023 comenzó el juicio.

El 21 de enero de ese mismo año, el jurado lo declaró culpable de 5 delitos; el 3 de abril, a petición de la defensa, el juez aplazó la sentencia y finalmente el 16 de octubre de 2024, Genaro García Luna, el hombre cuya tarea durante más de una década debió combatir a los criminales y, sin embargo, se enriqueció gracias a ellos, fue sentenciado a 38 años de prisión.

"Usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la de Joaquín 'El Chapo' Guzmán", dijo el juez Brian Cogan; después lo sentenció.

