Clima en México HOY 30 de diciembre: Conagua ALERTA LLUVIAS torrenciales, FRÍO y evento de Norte

Ciudad de México.- Este martes 30 de diciembre de 2025, el clima en México presentará condiciones contrastantes que pueden impactar la movilidad, las actividades al aire libre y la seguridad en diversas regiones del país. Desde lluvias intensas hasta vientos fuertes y temperaturas extremas, revisar el pronóstico es clave para anticipar riesgos y tomar precauciones oportunas a lo largo del día. ¡Aquí toda la información que debes conocer!

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este martes el Frente Frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, lo que provocará lluvias de fuerte a muy fuerte intensidad en esa región, además de precipitaciones intensas a torrenciales en el oriente y sureste del país. Estados como Oaxaca, Veracruz y Tabasco se encuentran entre los más impactados.

Así será el clima en México este martes. Foto: Conagua

La masa de aire ártico asociada al sistema frontal continuará generando un evento de 'Norte' intenso en las costas de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que en el resto del litoral del golfo de México y la península de Yucatán se espera viento fuerte a muy fuerte. A estas condiciones se suma un ambiente frío a muy frío en amplias zonas del norte, centro y sureste del territorio nacional, con probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote durante la mañana.

Pronóstico de lluvias en México para hoy 30 de diciembre

Las lluvias más intensas del día se concentrarán en Oaxaca, Veracruz y Tabasco, donde se esperan acumulados torrenciales que podrían generar aumentos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones. También se pronostican lluvias muy fuertes en regiones de Chiapas y Veracruz, mientras que otros estados del centro y sureste registrarán chubascos y lluvias de menor intensidad.

En el noroeste del país, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, provocará rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos, especialmente en la península de Baja California. Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias aisladas en entidades del occidente, centro y sur del país.

Temperaturas de este martes

En contraste con el ambiente frío, algunas regiones del país experimentarán temperaturas elevadas, principalmente en zonas del Pacífico mexicano. Se esperan máximas de hasta 40°C en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y la costa de Oaxaca. En entidades como Sonora y Baja California Sur, las temperaturas podrían alcanzar entre 30 y 35°C.

Por otro lado, el amanecer será especialmente frío en zonas serranas del norte y centro del país, con temperaturas mínimas de hasta -10°C y presencia de heladas, lo que representa riesgo para la población vulnerable y el sector agrícola.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)