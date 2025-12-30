Fiscalía definirá el ESTADO LEGAL del chofer del Tren Interoceánico, declara Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 30 de diciembre de 2025, fue cuestionada sobre la situación legal del chofer que conducía el Tren Interoceánico al momento de su descarrilamiento, ocurrido el pasado domingo en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

En la previa, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que el chofer del tren, cuya identidad se desconoce a la fecha de publicación de esta nota, salió ileso del siniestro que, por desgracia, dejó 13 víctimas mortales (incluidos niños y adultos mayores). No obstante, ni ella ni las autoridades han confirmado si esta persona estaría bajo custodia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que investiga el accidente.

Las investigaciones por el siniestro del Tren Interoceánico continúan. Foto: Facebook

Este martes 30 de diciembre, la presidenta fue cuestionada directamente sobre la situación legal del chofer, a lo que respondió que todos estos detalles debe darlos la FGR, quien en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE), ya abrió una carpeta de investigación por el descarrilamiento: "Eso tiene que investigarlo la Fiscalía, a partir de las investigaciones que haga". Sheinbaum señaló que las pesquisas avanzan.

Ya la Fiscalía hizo entrevistas con el operador y varias personas, no sé, tendrán ellos que informar que es lo que procede y a partir de las investigaciones poder dar más información", dijo la presidenta de México.

Ante la pregunta de si la fiscal general, Ernestina Godoy, le confirmó si el masculino permanecerá bajo custodia mientras continúan las investigaciones, la presidenta de México se negó a dar detalles y apuntó que todo eso tiene que informarlo la dependencia, sin embargo, no adelantó si próximamente habrá una rueda de prensa o se compartirá un comunicado sobre los avances en las investigaciones.

Tiene que informarlo la Fiscalía. Ellos tienen que dar toda la información", dijo Claudia Sheinbaum.

Finalmente, la mandataria señaló que el apoyo económico de 30 mil pesos mexicanos (MXN) para las familias afectadas (con parientes hospitalizados o fallecidos) son una primera ayuda y no representa la resolución ni pago por los daños. Esto se definirá más adelante, con el seguro del Tren Interoceánico. Asimismo, señaló que el Gobierno Federal se mantiene atento a las necesidades de las víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'