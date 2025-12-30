¿Hay Contingencia Ambiental HOY? Programa Hoy No Circula del MARTES 30 de diciembre en CDMX

Ciudad de México.- Pese a que se acerca el Fin de Año y el primero de enero de 2026 (día de descanso obligatorio en México) el programa Hoy No Circula se mantiene activo en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). ¿Este martes 30 de diciembre de 2025 hay modificaciones en las normas por activación de la Contingencia Ambiental? Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles.

Programa Hoy No Circula del martes 30 de diciembre: ¿Hay Contingencia Ambiental?

De acuerdo con el reporte compartido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mediante sus canales oficiales, para este martes 30 de diciembre de 2025 no hay Contingencia Ambiental ni Doble Hoy No Circula, ya que los niveles de ozono y partículas contaminantes se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la norma ambiental. Por lo tanto, las reglas de circulación siguen su curso regular.

Programa Hoy No Circula del martes 30 de diciembre. Foto: CAMe

Por otra parte, las disposiciones vigentes del programa indican que este martes no podrán circular los carros que cuentan con engomado color rosa, cuya terminación de placas sea 7 u 8, y que cuenten con holograma de verificación 1 o 2. La restricción está vigente desde las 05:00 horas hasta las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Es importante planear los desplazamientos con anticipación, ya que las autoridades capitalinas realizarán operativos de vigilancia durante todo el día para verificar que se cumplan las normas establecidas.

Vehículos exentos del Hoy No Circula

No todos los automotores están sujetos a las restricciones del programa. Los siguientes vehículos están exentos de la medida:

Aquellos que portan holograma 0 o 00

Autos eléctricos o híbridos

Vehículos con placas de discapacidad

Unidades destinadas a transporte escolar

Transporte de productos perecederos

Vehículos que trasladan residuos peligrosos

Automotores utilizados por autoridades de seguridad pública

Unidades de protección civil y servicios de salud

Vehículos que operan con gas natural

Unidades dedicadas al servicio urbano o público

Si tu auto se encuentra en alguna de estas categorías, podrás circular sin restricciones este martes.

Multas por incumplir el programa

En caso de no respetar las reglas del Hoy No Circula, los conductores se exponen a multas económicas. En la CDMX, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) están facultados para detener y sancionar a quienes infrinjan el programa.

uD83CuDF1E¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 30 de diciembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

uD83DuDE97uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/tLBRJ8RB4R — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 30, 2025

La sanción equivale a 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2025 representa una multa que puede ir de $2,262.80 hasta $3,394.20 pesos, considerando que la UMA diaria es de $113.14 pesos. Es fundamental acatar las disposiciones para evitar afectaciones económicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)