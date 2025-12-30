LISTA OFICIAL: Los NOMBRES de las 13 víctimas que murieron en el SINIESTRO del Tren Interoceánico

Ciudad de México.- México sigue de luto este martes 30 de diciembre de 2025, debido a que el pasado domingo 28 de diciembre, el pleno 'Día de los Inocentes' ocurrió un lamentable siniestro que, por desgracia, dejó 13 víctimas mortales: el descarrilamiento del Tren Interoceánico en inmediaciones del municipio de Oaxaca. 36 horas después del accidente, el Gobierno Federal reveló la lista oficial con los nombres de los ahora fallecidos, quienes deben ser nombrados para no ser olvidados.

Un viaje de Fin de Año que terminó en tragedia

De acuerdo con los reportes que circulan en redes sociales, muchas de las víctimas viajaban con motivo de las fiestas decembrinas, mientras que otras buscaban vivir la experiencia del Tren Interoceánico, un proyecto emblemático del desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec, impulsado por el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Lamentablemente, por causas que aún se investigan, el tren se descarriló.

El Gobierno Federal reveló la lista con los NOMBRES de las personas que murieron en el accidente. Foto: Facebook

Tras confirmarse el siniestro, autoridades federales y estatales activaron protocolos de emergencia, realizaron labores de rescate y trasladaron a los heridos, que fueron más de 100, a distintos hospitales de la región. El pasado lunes 29, la primera presidenta de México confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía del Estado de Oaxaca (FGE), abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento.

Asimismo, señaló que, inicialmente, el Gobierno dará un apoyo de 30 mil pesos a las víctimas del siniestro.

Nombres: Estas son las víctimas que perdieron la vida en el siniestro

1. Elena Solorza Cruz, 6 años

Niña originaria de Ixtepec, Oaxaca. Viajaba con su familia rumbo a Veracruz para pasar las vacaciones y celebrar el Año Nuevo 2026. Era su primer viaje en tren.

2. Luisa Camila Serrano Moreno, 15 años

Estudiante del Conalep en Salina Cruz. Soñaba con cerrar el año junto a su familia en Coatzacoalcos, Veracruz.

3.Patricia Medina Pérez, 49 años

Originaria de Minatitlán, Veracruz. Aprovechó el periodo vacacional para conocer el Tren Interoceánico junto a su hermana y cuñado.

4. Honoria Medina Pérez, 56 años

Hermana de Patricia. Residía en Mexicali, Baja California, y había viajado al sur para pasar las fiestas en familia.

5. Rogelio Alfonso Luna Luna, 63 años

Originario de Sonora y esposo de Honoria. Compartía el viaje familiar que terminó en tragedia.

6. María Antonia Rosales Mendoza, 58 años

Taxista de Acayucan, Veracruz. Regresaba junto a su familia tras visitar a su hermana en Oaxaca.

7. Inés Alvarado Rojas, 57 años

Vecina de Coatzacoalcos. Había expresado su entusiasmo por el viaje en redes sociales antes del accidente.

8. Israel Enrique Gallegos Soto, 60 años

Periodista oaxaqueño y director de un medio digital local. Viajaba con su esposa, quien resultó herida.

9. Bersain Cruz López, 65 años

Profesor jubilado en Salina Cruz. Planeaba recibir el Año Nuevo con su hija.

10. María Concepción Barbosa Acevedo, 65 años

Esposa de Bersain. Ambos realizaban el viaje con la ilusión de reunirse con su familia.

11. María Luisa Pasaron González, 66 años

Comerciante y fundadora de una colonia en Coatzacoalcos. Era ampliamente conocida en su comunidad.

12. Raúl López Cruz, 67 años

Esposo de María Luisa. Aficionado a los trenes y miembro de grupos ferroviarios en redes sociales.

13. Amada Rasgado Lázaro, 70 años

Amante de los viajes en tren. Días antes había compartido su emoción por recorrer la ruta interoceánica.

El accidente ha generado consternación nacional, al tiempo que ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad y operación del Tren Interoceánico en México. En tanto, las familias de las víctima exigen justicia y acompañamiento institucional en medio del duelo.

Descansen en paz.

