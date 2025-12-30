Nueva edad de jubilación en el Issste tras decreto de Sheinbaum; ¿A partir de cuándo podrán jubilarse los trabajadores?

Ciudad de México.- Tras la firma del decreto por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la edad requerida para la jubilación para trabajadores al servicio del Estado quedará topada en un mínimo de 55 años para hombres y 53 años en el caso de las mujeres. Esta modificación importante al sistema de pensiones en beneficio de las y los trabajadores requiere una inversión adicional del Gobierno de México de más de 36 mil millones de pesos.

Aunque suena como una gran noticia de último momento, aquellas personas trabajadoras del Estado que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), deberán esperar un tiempo. Y es que, conforme al decreto, la edad mínima requerida para jubilarse va a descender paulatinamente. Actualmente es de 56 años para mujeres y 58 años para hombres. Conforme pasen los años, dichas edades irían incrementando, hasta quedar en 60 años para mujeres y 62 años para hombres en el año 2034 en adelante.

¿A partir de cuándo aplica la nueva edad mínima requerida?

De acuerdo con el compromiso de la presidenta de la República, el decreto detiene y reduce gradualmente la edad mínima de jubilación establecida en la Ley del Issste del 2007. Es decir, será entre los años 2028 y 2030 cuando la edad mínima no vuelva a aumentar y quede en 55 años para mujeres y 57 para hombres. A partir de entonces, disminuirá, por lo que entre el año 2031 y el 2033, la edad mínima requerida será de 54 años para mujeres y 56 para hombres.

Es así como se llega al compromiso de que, para el año 2034 en adelante, las edades mínimas requeridas para jubilarse queden en 53 años en caso de mujeres y 55 años en caso de trabajadores varones. El trámite aplicará para aquellos trabajadores que eligieron seguir en el régimen modificado del Issste, así como aquellos que se encontraban activos cuando entró en vigor la Ley del Issste del 2007.

Para aquellas personas que se encuentran bajo el régimen de cuentas individuales, pensión por edad y tiempo de servicios, o por cesantía de edad avanzada, no hay modificaciones ni aplican las nuevas edades para jubilación.

Ahora ya sabes qué trabajadores y trabajadoras del Issste podrán jubilarse anticipadamente. Recuerda que este nuevo decreto sobre las pensiones no aplica para todos, pero la implementación de este sistema es histórica, porque no solo permite la reducción de edad y tiempo de trabajo, sino que es el primer paso para que la discusión sobre la jubilación se extienda a otros sectores como el IMSS y otros sistemas de pensiones en México.

