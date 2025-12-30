Sheinbaum critica portada de 'El Universal' sobre víctimas del Tren Interoceánico: Esto y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México; quédate a ver este resumen de los más importante para que te enteres de lo que ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy martes 30 de diciembre, conoce porqué Claudia Sheinbaum arremetió contra el periódico El Universal.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Fallece exgobernador de Chihuahua

El exgobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, falleció el día de hoy martes 30 de diciembre, a los 75 años de edad, dejando una trayectoria marcada por su papel en la vida pública del estado y en su participación con el Partido Acción Nacional (PAN). Se desempeñó como gobernador de Chihuahua durante el periodo de 1992 a 1998.



Van 10 detenidos por asesinato de Carlos Manzo

A casi dos meses del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las autoridades ya han detenido a 10 personas vinculadas con el crimen, así lo informó la actual alcaldesa y esposa del exedil, Grecia Quiroz García. "Hasta ahorita lo único que me han reportado ha sido que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp, no he tenido hasta ahora un acercamiento con el Fiscal, espero en próximos días tener una conversación con él”, declaró tras una sesión de Cabildo.



Sheinbaum critica portada de 'El Universal' sobre víctimas del Tren Interoceánico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arremetió contra el periódico El Universal por la publicación en su portada de las fotografías de algunas de las víctimas fatales del descarrilamiento del Tren Interoceánico; señaló que es una falta de humanidad y falta de pudor periodístico. La mandataria insistió que el diario de circulación nacional publicó las fotografías sin consentimiento de las víctimas del accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui