Sheinbaum garantiza reparación integral a VÍCTIMAS tras tragedia del Tren Interoceánico

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este martes 30 de diciembre de 2025 que el Gobierno Federal otorgará una reparación integral del daño a las personas heridas y a los familiares de las víctimas mortales del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre en el estado de Oaxaca.

Como se sabe, este accidente dejó un saldo de 13 personas fallecidas y decenas de lesionados, varios de ellos aún hospitalizados. Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que el compromiso de reparación se aplicará si así lo deciden las familias, y que el proceso se realizará conforme a lo que determinen las autoridades competentes y la aseguradora del proyecto ferroviario.

#Nacional | La presidenta Sheinbaum informó que se otorgó un apoyo inmediato de 30 mil pesos para gastos iniciales y habrá una reparación integral del daño a las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico uD83DuDDE3?uD83DuDCB0 pic.twitter.com/qaRwX5GTSa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

Presidenta confirma apoyo inmediato a víctimas y familiares

La mandataria mexicano recordó que, tras el siniestro, el Gobierno Federal entregó de manera inmediata un apoyo económico inicial de 30 mil pesos mexicanos (MXN) a cada una de las familias afectadas, con el objetivo de cubrir gastos urgentes y evitar que tuvieran que recurrir a sus propios recursos en los primeros días posteriores al accidente. La presidenta recalcó que este apoyo es solo un primer paso y que el objetivo central es garantizar una atención integral, tanto para quienes permanecen hospitalizados como para quienes perdieron a un ser querido.

Aseguradora y Fiscalía definirán la reparación integral

De igual forma, Sheinbaum Pardo señaló que la aseguradora del Tren Interoceánico deberá realizar un primer proceso de evaluación y atención a las víctimas. Posteriormente, será la Fiscalía General de la República (FGR) la que determine los alcances legales y administrativos de la reparación integral del daño, en coordinación directa con las familias.

Sheinbaum subrayó que este esquema busca asegurar un acompañamiento transparente y conforme a la ley, respetando en todo momento la voluntad de las personas afectadas.

En paralelo, la presidenta informó que peritos especializados ya trabajan en la investigación técnica del accidente. Como parte de estas diligencias, se realiza el análisis de la llamada "caja negra" del tren, con el objetivo de obtener información precisa que permita esclarecer las causas del descarrilamiento.

Sheinbaum indicó que los resultados de estos estudios serán clave para determinar responsabilidades y prevenir hechos similares en el futuro.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'