Tráfico en CDMX: Se espera caos por marchas y bloqueos este 30 de diciembre en la capital

Ciudad de México.– Se espera tráfico en la CDMX para este 30 de diciembre, debido a los diferentes bloqueos y movilizaciones programados durante el día en la capital, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México piden a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para no quedar varados en los embotellamientos, así como utilizar alternativas.

Esta mañana no habrá marchas como normalmente sucede en esta zona del país; sin embargo, una de las concentraciones más representativas es la que ocurrirá en la alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas por parte de la Generación Z México, quienes se reunirán en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahora bien, en lo que respecta al objetivo de este encuentro, será ofrecer alimentos a pacientes y familiares que atraviesan momentos difíciles, proporcionar apoyo emocional a quienes enfrentan la pérdida de un ser querido, así como exigir el derecho a la salud.

De igual forma, un poco más tarde, alrededor de las 12:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se encontrarán integrantes de la colectiva Las Tonantzin en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, Av. Dr. Río de la Loza No. 156, Col. Doctores. Exigen la pronta judicialización de las carpetas de investigación en el área de Delitos Sexuales, a fin de garantizar el acceso a la justicia, la debida atención a las víctimas y evitar la impunidad.

Tráfico en CDMX hoy 30 de diciembre

En las citas agendadas, tenemos a los vecinos de la colonia Santa Martha Norte quienes, en punto de las 12:00 horas, en la alcaldía Iztapalapa, se verán en la Subdelegación de la Alcaldía Iztapalapa, Aldama y Ayuntamiento, Col. San Lucas. Su inconformidad se debe a la acumulación de residuos que dejan los comerciantes del tianguis El Salado, debido a que los vecinos deben cubrir el costo de su recolección.

? Encontrarás buen avance sobre Circuito Interior (Avenida Río Churubusco), desde Calzada de Tlalpan hasta Avenida División del Norte.



uD83DuDCF9 #OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5OjosDeLaCDMX pic.twitter.com/b8u1661JCM — C5 CDMX (@C5_CDMX) December 30, 2025

Finalmente, a las 13:00 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc se presentarán ex trabajadores de la extinta Ruta 100 en la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico. Solicitan la judicialización de una carpeta de investigación por el delito de extorsión, así como la atención y el acompañamiento por parte del Gobierno Central, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y la protección de las personas afectadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui