Ciudad Obregón, Sonora.- Recapturan a 'El Chapo', se leía en los titulares de TRIBUNA el sábado 9 de enero de 2016. Luego de dos capturas e igual número de fugas, el gobierno de Enrique Peña Nieto recaptura a uno de los hombres más buscados del mundo y por el cual el gobierno de los Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por algún indicio que condujera a su captura.

Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo', es uno de los fundadores del llamado Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y una de las que más droga exportaba a nivel internacional.

En torno al llamado 'hombre del tuna', se han escrito decenas de historias, se han filmado series y películas, pero seguramente su agitada vida delictiva ha superado la ficción; se le señala además de haber sido la persona que a principios o mediados de los años noventa inició la guerra entre los diferentes carteles de la droga en México.

60 años, 60 historias: Finalmente capturan por tercera vez al '701'

A inicios de la década, Guzmán inició una guerra en contra del cartel de los Arellano Félix. Según la historia contada a través de diferentes medios, integrantes de los Arellano encontraron a Guzmán Loera e iniciaron un enfrentamiento a balazos. El resultado, la muerte del cardenal Posadas Ocampo, quien murió en fuego cruzado y originó una cacería por parte de las autoridades mexicanas en contra de 'El Chapo'.

La primera captura de Joaquín Guzmán Loera se produjo en el mes de junio de 1993 en el vecino país de Guatemala y posteriormente fue entregado a las autoridades mexicanas; ocho años duró encerrado y en enero de 2001 se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande. 'El Chapo' no perdió el tiempo y, desde su salida, se dedicó a consolidar un imperio criminal que se extendió a nivel internacional, consolidando al Cártel de Sinaloa como la organización criminal más importante del mundo y el cartel que más droga movía.

En trece años, el llamado 701, mote que se le atribuye debido a que la revista Forbes lo ubicó en esa posición entre los hombres más ricos del mundo, 'El Chapo' logró su objetivo, pero finalmente la estela de muerte que dejó en esa lucha lo condujo de nueva cuenta a la cárcel y finalmente fue recapturado en febrero de 2014 en un edificio de condominios ubicado en Mazatlán, Sinaloa. 'Lo tenemos', tuiteó el entonces presidente de México Enrique Peña Nieto.

18 meses le duró el gusto al Gobierno Federal; en una escena digna de una película de Hollywood, el capo se vuelve a convertir en el enemigo público número uno; el líder del Cártel de Sinaloa se fugó por un túnel del penal del Altiplano en junio del 2015.

Finalmente, menos tiempo le duró el gusto a 'El Chapo'; el hecho de haberse burlado de las autoridades evidencia la corrupción al interior del sistema carcelario. En enero de 2016 fue recapturado y posteriormente trasladado a los Estados Unidos.

