Clima en México HOY 31 de diciembre: Conagua advierte LLUVIAS fuertes y evento de Norte intenso

Ciudad de México.- Este miércoles 31 de diciembre de 2025, el clima en México estará marcado por condiciones contrastantes que pueden influir en traslados, actividades al aire libre y celebraciones de fin de año. Aunque el Frente Frío número 25 dejará de afectar directamente al país, su masa de aire ártico continuará influyendo en amplias regiones, por lo que es importante consultar el pronóstico y tomar precauciones ante lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en México este miércoles

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante el transcurso del día la masa de aire ártico asociada al Frente Frío número 25 cubrirá el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Esta condición mantendrá ambiente frío a muy frío, con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como bancos de niebla en zonas del oriente y sureste.

Así será el clima en México este miércoles. Foto: Conagua

Al mismo tiempo, continuará el evento de Norte muy fuerte a intenso en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora, además de oleaje elevado en costas del Golfo. Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos frente a la costa occidental de la península de Baja California, en interacción con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, favorecerá rachas fuertes de viento y lluvias significativas en esa región, con posibilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas serranas.

Pronóstico de lluvias para hoy 31 de diciembre

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en la península de Baja California, donde se esperan lluvias fuertes a muy fuertes. También se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, mientras que en entidades como Chihuahua, Sinaloa, Puebla, Campeche y Quintana Roo se anticipan intervalos de chubascos. En otras regiones del occidente y centro del país se esperan lluvias aisladas.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y provocar aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos o posibles deslaves en zonas vulnerables. Además, los vientos fuertes podrían ocasionar la caída de árboles o anuncios, y la presencia de niebla reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Temperaturas en México

En contraste con el ambiente frío del norte y centro del país, se mantendrán temperaturas elevadas en el occidente y sur. Durante el día se esperan máximas de hasta 40°C en estados como Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que otras entidades del Pacífico registrarán valores superiores a los 30°C.

En cuanto a las temperaturas mínimas, durante la madrugada persistirán heladas severas en zonas serranas del norte, con valores por debajo de los cero grados. También se prevé ambiente frío en regiones montañosas del centro del país y temperaturas bajas en áreas altas del sur, lo que refuerza la recomendación de tomar precauciones ante los cambios térmicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)