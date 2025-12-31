Emiten alerta en seis estados por robo de cilindro con gas cloro: Esto y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte las noticias más importantes que ocurren dentro del territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México. Quédate a ver este resumen para que te enteres los últimos hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy miércoles 31 de diciembre, conoce que la SSPC emitió una alerta en seis estados del país por robo de cilindro con gas cloro.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Se registran 698 casos activos de gusano barrenador en México

De acuerdo con el último corte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), México enfrenta 698 casos de gusano barrenador del ganado en 13 entidades, con mayor prevalencia en bovinos, caninos, equinos e incluso humanos.

Vinculan a periodista Rafael León Segovia en Veracruz

La Fiscalía de Veracruz confirmó la vinculación a proceso en contra del periodista Rafael León Segovia, quien fue imputado por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública, por lo que se descartó el cargo por delito de terrorismo.

SSPC emite alerta por robo de cilindro de gas cloro; advierten riesgo para seis estados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), alertó a los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero por el robo de un cilindro de gas de cloro; informó que su nivel de toxicidad es alto y que puede ser fatal para la población.

Fuente: Tribuna del Yaqui