'Lady Pavo' se vuelve viral en el cierre del 2025 tras pelea en supermercado de la CDMX (VIDEO)

Ciudad de México.- Una mujer recibió la Navidad de una manera muy distinta a como normalmente la celebran las personas, pues debido a su comportamiento se ganó el apodo de Lady Pavo. Aunque el incidente ocurrió el pasado miércoles 24 de diciembre de 2025, desde hace varios días se ha vuelto sumamente viral en redes sociales, donde usuarios no solo se han burlado de la situación, sino que incluso la han calificado como "desubicada".

Es necesario señalar que los hechos ocurrieron en un supermercado ubicado en la zona de Tepeyac, en la Ciudad de México, cuando una mujer protagonizó una discusión con otros clientes luego de presuntamente haberse metido a la fila. La fémina, al igual que la mayoría de los presentes, se encontraba realizando compras navideñas; sin embargo, los asistentes se molestaron por su actitud y el conflicto escaló hasta convertirse en una pelea, de la cual le fue complicado salir.

La inconformidad de los clientes llegó a tal nivel que fue necesaria la intervención de personal del establecimiento y de elementos de seguridad, quienes acudieron a la zona con el objetivo de poner fin al altercado. En determinado momento, dos acompañantes de Lady Pavo intervinieron para defenderla de las personas indignadas, mientras que otros optaron únicamente por grabar los hechos y posteriormente difundirlos en internet.

Fuerte pelea

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni el supermercado ni los protagonistas del video se han pronunciado al respecto. Durante estas celebraciones decembrinas, muchas personas suelen dejar sus compras para última hora y, en medio del estrés, se generan conflictos innecesarios. En otro contexto, a lo largo de este año han sido varias las personas que han sido bautizadas en redes sociales con el título de "Ladys". Una de las más mediáticas fue Lady Racista, quien, según medios locales, ha enfrentado tres multas tras insultar a un policía en la Ciudad de México.

Ximena Pichel, el pasado 3 de julio, insultó a un oficial con comentarios racistas y clasistas en la colonia Hipódromo Condesa. Antes de que se desatara el conflicto, el uniformado intentaba colocar un inmovilizador a su vehículo por infracciones relacionadas con el parquímetro y la documentación vehicular; sin embargo, al percatarse de la situación, Ximena comenzó a agredir verbalmente al agente. Días después se dio a conocer que ya contaba con antecedentes por tratar de manera inapropiada a trabajadores.

