Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Magno de Fin de Año de la Lotería Nacional de HOY, miércoles 31 de diciembre

Ciudad de México.- Hoy miércoles 31 de diciembre de 2025 es día de Sorteo Magno en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Magno número 390, que hace alusión a la llegada del Año Nuevo 2026 y el Fin de Año de 2025. Aquí te presentamos los números ganadores.

El boletín emitido por la Lotería Nacional dice lo siguiente: "La llegada del Año Nuevo 2026 representa un momento de renovación, esperanza y reflexión para todas las familias mexicanas. Es una ocasión que invita a cerrar un ciclo con gratitud y a abrir otro lleno de posibilidades, metas y sueños por cumplir. En este tiempo de celebración, el país se viste de optimismo y unidad, recordándonos la importancia de avanzar juntos hacia un futuro más próspero y solidario. El Sorteo Magno representa mucho más que premios: es una invitación a soñar en grande, a fortalecer la esperanza y a compartir la alegría de un nuevo comienzo. Cada cachito, cuidadosamente diseñado para conmemorar esta fecha, se convierte en un símbolo de optimismo y en un recordatorio de que cada año trae consigo nuevas oportunidades para crecer, construir y transformar".

GANADORES del Sorteo Magno No. 390 de hoy 31 de diciembre

Premio Mayor: 104 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 12 millones de pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 5,722,400 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 5,722,400 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 5,722,400 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 2,000,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 2,000,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 2,000,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 2,000,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 900,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 900,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 900,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 900,000 pesos

En espera de resultados

Lotería Nacional celebra la llegada del Año Nuevo 2026 con su #SorteoMagno, símbolo de renovación, esperanza y nuevos comienzos.



Una invitación a soñar, compartir alegría y confiar en un futuro próspero para todas las familias mexicanas. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDF40



uD83CuDF9F? Compra tus cachitos en uD83DuDC49… pic.twitter.com/EVu6MeNf9z — Lotería Nacional (@lotenal) December 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui