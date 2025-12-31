Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Magno de Fin de Año de la Lotería Nacional de HOY, miércoles 31 de diciembre

Ciudad de México.- Hoy miércoles 31 de diciembre de 2025 es día de Sorteo Magno en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Magno número 390, que hace alusión a la llegada del Año Nuevo 2026 y el Fin de Año de 2025. Aquí te presentamos los números ganadores.
El boletín emitido por la Lotería Nacional dice lo siguiente: "La llegada del Año Nuevo 2026 representa un momento de renovación, esperanza y reflexión para todas las familias mexicanas. Es una ocasión que invita a cerrar un ciclo con gratitud y a abrir otro lleno de posibilidades, metas y sueños por cumplir. En este tiempo de celebración, el país se viste de optimismo y unidad, recordándonos la importancia de avanzar juntos hacia un futuro más próspero y solidario. El Sorteo Magno representa mucho más que premios: es una invitación a soñar en grande, a fortalecer la esperanza y a compartir la alegría de un nuevo comienzo. Cada cachito, cuidadosamente diseñado para conmemorar esta fecha, se convierte en un símbolo de optimismo y en un recordatorio de que cada año trae consigo nuevas oportunidades para crecer, construir y transformar".
GANADORES del Sorteo Magno No. 390 de hoy 31 de diciembre
Premio Mayor: 104 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 12 millones de pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 5,722,400 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 5,722,400 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 5,722,400 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 2,000,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 2,000,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 2,000,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 2,000,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 900,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 900,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 900,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 900,000 pesos
En espera de resultados
Fuente: Tribuna del Yaqui