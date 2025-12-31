¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Magno de Fin de Año de la Lotería Nacional de HOY, miércoles 31 de diciembre

¿La suerte te sonríe este miércoles 31 de diciembre? Conoce aquí la lista COMPLETA de ganadores del Sorteo Magno Especial No. 390 de Fin de Año de la Lotería Nacional

Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Magno de Fin de Año de la Lotería Nacional de HOY, miércoles 31 de diciembre
Hoy miércoles 31 de diciembre de 2025 es día de Sorteo Magno en la Lotería Nacional Foto: Lotería Nacional

Ciudad de México.- Hoy miércoles 31 de diciembre de 2025 es día de Sorteo Magno en la Lotería Nacional y, si compraste tu boleto y te sientes con suerte, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Magno número 390, que hace alusión a la llegada del Año Nuevo 2026 y el Fin de Año de 2025. Aquí te presentamos los números ganadores.

El boletín emitido por la Lotería Nacional dice lo siguiente: "La llegada del Año Nuevo 2026 representa un momento de renovación, esperanza y reflexión para todas las familias mexicanas. Es una ocasión que invita a cerrar un ciclo con gratitud y a abrir otro lleno de posibilidades, metas y sueños por cumplir. En este tiempo de celebración, el país se viste de optimismo y unidad, recordándonos la importancia de avanzar juntos hacia un futuro más próspero y solidario. El Sorteo Magno representa mucho más que premios: es una invitación a soñar en grande, a fortalecer la esperanza y a compartir la alegría de un nuevo comienzo. Cada cachito, cuidadosamente diseñado para conmemorar esta fecha, se convierte en un símbolo de optimismo y en un recordatorio de que cada año trae consigo nuevas oportunidades para crecer, construir y transformar".

GANADORES del Sorteo Magno No. 390 de hoy 31 de diciembre

Premio Mayor: 104 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 12 millones de pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 5,722,400 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 5,722,400 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 5,722,400 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 2,000,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 2,000,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 2,000,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 2,000,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 900,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 900,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 900,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 900,000 pesos

En espera de resultados

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.