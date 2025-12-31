VIDEO: Claudia Sheinbaum envía mensaje de Año Nuevo y adelanta sus compromisos para 2026

Ciudad de México.- En un mensaje dirigido a la nación con motivo del inicio del año 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió sus perspectivas y deseos para el ciclo que comienza. A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria enfatizó la importancia del bienestar social, la salud y la unidad familiar como temas principales de su visión para el país durante los próximos 12 meses.

El mensaje, centrado en la estabilidad y el compromiso, estuvo dirigido tanto a los ciudadanos que residen en territorio nacional como a la comunidad mexicana en el extranjero, con especial mención a quienes viven en los Estados Unidos. La titular del Ejecutivo dijo que el inicio de año representa un periodo de reflexión sobre los avances logrados y los retos por venir, reiterando su disposición de trabajar de manera íntegra por los intereses de la población.

Este saludo de año nuevo se produce tras un primer año de gobierno marcado por cambios estructurales significativos. Durante su primer informe de gobierno, presentado en septiembre de 2025, la presidenta destacó resultados clave de la Estrategia Nacional de Seguridad. Entre ellos, resaltó una disminución del 25 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos hacia mediados de año, comparado con las cifras registradas al cierre de la administración anterior.

Asimismo, la gestión de Sheinbaum ha consolidado la implementación de nuevos marcos institucionales, como la transición hacia un Poder Judicial cuyos integrantes son elegidos mediante el voto popular, un hito en la historia política del país. En el ámbito económico, la administración ha mantenido el impulso a los programas del Bienestar y ha buscado fortalecer la colaboración con el sector privado a través del denominado 'Plan México', orientado a potenciar la inversión y el desarrollo nacional.

Relaciones internacionales

El cierre de 2025 también estuvo marcado por una intensa actividad diplomática. En diciembre, la presidenta Sheinbaum sostuvo su primer encuentro presencial con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la ciudad de Washington. La reunión ocurrió en el contexto de los preparativos para el Mundial de la FIFA 2026, evento deportivo del cual los tres países serán anfitriones.

Aunque la agenda bilateral contempla temas complejos como la migración y la política arancelaria, asuntos que ya han sido tratados en comunicaciones telefónicas previas, el encuentro presencial se calificó como un acercamiento positivo de cara a la revisión del T-MEC programada para este 2026. Según lo declarado por la mandataria, esta primera toma de contacto personal permitió establecer un tono de cordialidad, indispensable para las mesas de trabajo técnicas que definirán el futuro comercial de la región en el corto plazo.

