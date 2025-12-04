Cae 'El Argentino' en Mérida: Ligaba hombres vestido de mujer para luego extorsionarlos ¿Sister Hong versión Yucatán?

Ciudad de México.- Tras meses de seguimiento por crear perfiles falsos, intercambiar contenido íntimo y exigir dinero bajo amenaza de difusión, finalmente detuvieron en Mérida a Juan Pablo 'N', alias 'El Argentino', quien vestido de mujer “"igaba" a hombres en apps de citas como Tinder para después cometer sextorsión masiva con ellos.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, en un operativo conjunto autoridades estatales y federales detuvieron vestido de mujer a Juan Pablo 'N', 'El Argentino', en Mérida, señalado por sextorsión contra hombres y suplantación de identidad pues creaba perfiles falsos de mujer en aplicaciones de citas como Tinder y WhatsApp.

'El Argentino' hacía sextorsión en páginas y aplicaciones de citas creando perfiles falsos y presentándose vestido de mujer, iniciando conversaciones privadas con hombres de varios estados y de Mérida utilizando fotografías sugerentes (reales y manipuladas), así como audios en los que para sostener su identidad falsa fingía voz femenina.

Ya en confianza, inducía a sus víctimas a intercambiar información personal o contenido íntimo, para así obtener material comprometedor e iniciar la fase de extorsión, pues realizaba llamadas y enviaba mensajes a los que advertía que difundiría las imágenes si no recibía depósito o dinero.

Juan Pablo, alias “El Argentino”, se hacía pasar por mujer en una aplicación de citas para chantajear a sus víctimas. Les exigía dinero a cambio de no difundir sus fotos íntimas. Fue detenido en #Mérida por el delito de extorsión. Así es como operaba: pic.twitter.com/1UlR5JvTET — Nacho Lozano (@nacholozano) December 4, 2025

El operativo en el que fue detenido 'El Argentino' fue ejecutado por agentes de la Policía Estatal de Investigación, aunque los primeros casos se presentaron en Quintana Roo para después trasladarse a Mérida, donde inicialmente permaneció oculto, pero después continuó buscando posibles víctimas.

En mayo, cuando una persona reportó haber sido amenazada tras un intercambio digital, quedó al descubierto su forma de operar, pues esta mecánica se repetía con diferentes víctimas a quienes presionaba de forma persistente hasta que aceptaban pagar. Después de varios meses, su captura se logró en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en Quintana Roo.

Fuente: Tribuna del Yaqui