Claudia Sheinbaum confirma primera reunión presencial con Donald Trump; ¿hablarán del T-MEC?

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este viernes 5 de diciembre de 2025 sostendrá su primer encuentro presencial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, durante el sorteo de grupos del Mundial 2026. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, también asistirá. Aunque las reuniones serán breves, la mandataria estima que servirán para revisar el futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y otros temas bilaterales clave.

Sheinbaum explicó que viaja a la capital estadounidense convencida de que ahora es un "buen momento" para consolidar acuerdos: "Es un evento muy corto, pero un buen momento para estar los tres juntos, de que América del Norte y nuestro compromiso comercial siguen adelante". Además, aprovechará su visita para reunirse con mexicanas y mexicanos residentes en Estados Unidos.

La mandataria publicó que, aunque su homólogo estadounidense ha afirmado que el T-MEC "vence en aproximadamente un año" y que dejaría expirar el acuerdo, esa afirmación no se ajusta a la realidad. "Dijo que termina el Tratado, pero en realidad no termina. Hay una revisión, pero no es cierto que termina el próximo año", señaló Sheinbaum, quien atribuyó la declaración de Trump a su modo particular de comunicar.

Trump, en recientes declaraciones, justificó su propuesta de expirar el T-MEC con el argumento de que los socios comerciales han obtenido ventajas desproporcionadas, lo que, según él, ha incentivado el traslado de empresas estadounidenses hacia México y Canadá. Por su parte, Sheinbaum refrendó la relevancia del acuerdo, especialmente en sectores como el automotriz, el acero y el aluminio, y dijo que planea discutir estos puntos con Trump en su breve reunión.

Este primer cara a cara entre ambos líderes se da luego de al menos nueve conversaciones telefónicas entre noviembre de 2024 y 2025, en las que abordaron migración, seguridad fronteriza, narcotráfico y aranceles comerciales. En varias de esas pláticas, México logró aplazar la imposición de tarifas, como el incremento al 25 por ciento en productos mexicanos en febrero de 2025, y posteriores ajustes.

La expectativa de este encuentro radica en consolidar el compromiso trilateral en un contexto cargado de incertidumbre económica y comercial, y en garantizar que la colaboración entre los tres países quede reafirmada de cara al Mundial 2026 y futuros retos compartidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México