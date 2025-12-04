En el Senado de la República, Morena y aliados aprueban la reforma a la Ley de Aguas en lo general

Ciudad de México.- En un hecho legislativo que se ha convertido en maratónico, esta noche de jueves 4 de diciembre de 2025, poco después de las 21:00 horas (tiempo Ciudad de México), en el Senado de la República, Morena y sus aliados aprobaron la Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales que fue enviada hoy mismo desde la Cámara de Diputados, después de que fuera aprobada tras más de 24 horas de discusión.

Al llegar al Senado de la República, los legisladores aprobaron por 83 votos a favor y 27 en contra que el dictamen fuera discutido sin pasarlo por comisiones, porque se consideró como un tema de urgente resolución. Es así que el dictamen pasó directo al pleno, esto a propuesta del coordinador de Morena, Adán Augusto López, quien señaló que no era necesario que se discutiera en comisiones porque la iniciativa ya estaba lo suficientemente discutida en San Lázaro.

El Senado aprobó en lo general la Ley General de Aguas con 85 votos a favor y 36 en contra.



Cabe señalar que desde la mañana de este jueves, los edificios del Senado de la República fueron blindados ante las posibles protestas de campesinos y productores, como lo hicieron ayer miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados y en diferentes puntos carreteros del país.

Una ley polémica

En la discusión, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) cuestionaron que la reforma da facultades discrecionales a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que abre espacio a decisiones arbitrarias. Esto fue calificado por la oposición como un "intento de control político", además de que aseveraron que sectores afectados fueron excluidos del proceso de consulta.

Por su parte, el partido en el poder, en voz de Adán Augusto López, dijo que la nueva legislación garantiza que, cuando se venda una propiedad vinculada a una concesión, el nuevo dueño conservará los derechos de explotación, conforme al artículo 49 del dictamen.

¿Qué fue aprobado?

Se crea la figura de 'La Autoridad del Agua', con facultades para reasignar volúmenes que hoy están en concesiones.

Las concesiones no se podrán transmitir, y cualquier cambio se hará mediante procedimientos ordinarios o expeditos.

Se endurecen sanciones: hasta 5 años de prisión para quien altere o desvíe cauces sin permiso (salvo uso doméstico o agropecuario familiar).

Ahora, se discuten las reservas de la Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales.

