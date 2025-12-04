México detecta NUEVO caso de gusano barrenador en Montemorelos, Nuevo León

Ciudad de México.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó la detección de un nuevo caso de gusano barrenador del ganado en una hembra bovina procedente del sur de Veracruz, localizada en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Tras la inspección del lote y el análisis de laboratorio, la dependencia determinó que se trata de un caso aislado, presumiblemente originado antes del arribo del animal al estado.

La Senasica aplicó un tratamiento larvicida, limpieza, baños de aspersión e inspección exhaustiva para evitar la diseminación del parásito. Las bajas temperaturas y la altitud de Montemorelos, cercana a 500 metros, reducen la probabilidad de supervivencia del insecto, lo que favorece el control del brote.

Personal médico veterinario revisaron a la hembra bovina

La dependencia detalló que el estatus epidemiológico permanece bajo control, por lo que envió personal especializado para realizar rastreo y búsqueda activa de posibles casos en un radio de 20 kilómetros. También se reforzará el trampeo, la instalación de nuevas trampas y la coordinación con APHIS-USDA para la liberación de mosca estéril, acción clave para frenar la reproducción del insecto.

Como medida preventiva, Senasica suspendió temporalmente la movilización de ganado procedente de zonas afectadas, hasta concluir la investigación epidemiológica y garantizar que no ingresen animales infectados o sin las inspecciones correspondientes.

Por su parte, Noel Ramírez Mejía, presidente de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León, expresó preocupación por una posible expansión del gusano que afecte la producción ganadera y la fauna silvestre. Dijo que solicitarán apoyo adicional al gobierno estatal para reforzar la contención. En meses previos ya se habían registrado y resuelto casos en Sabinas Hidalgo y Montemorelos.

