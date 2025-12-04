Sheinbaum confirma primera reunión con Trump, aprueban Ley de Aguas y más en el Tribuna Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perderte ninguna de las noticias más importantes que ocurren en territorio mexicano, tu mejor opción es el Tribuna Top 3 México; quédate a ver este resumen de los más importante para que te enteres de lo qué ocurrió a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy jueves 4 de diciembre, la presidenta de México confirmó que este viernes 5 de diciembre de 2025 sostendrá su primer encuentro presencial con su homólogo estadounidense Donald Trump.

Así comienza el Tribuna Top 3 México

Sheinbaum celebra que Ernestina Godoy sea la nueva titular de la FGR

Luego de que el Senado nombrara a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la elección de su exconsejera jurídica, asegurando que su llegada abrirá una etapa de mayor coordinación entre las principales instituciones de seguridad en el país. En su conferencia de prensa, la presidenta celebró que Godoy haya sido electa con 97 votos de los senadores.

Diputados aprueban la reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Tras 24 horas de discusión continua, los legisladores de Morena y sus aliados lograron la aprobación de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Ahora esta pasó al Senado de la República, donde se pretende que su aprobación sea en fast track. El dictamen, avalado por 328 votos de Morena y sus aliados frente a 131 en contra, establece que las concesiones no podrán intercambiarse entre particulares y que será la Conagua la encargada de reasignarlas.

Sheinbaum confirma primera reunión con Trump

La presidenta de México confirmó que este viernes 5 de diciembre de 2025 sostendrá su primer encuentro presencial con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la ciudad de Washington, esto durante el sorteo de grupos del Mundial de Futbol 2026; se informó que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también asistirá.

uD83DuDDDE?uD83CuDDF2uD83CuDDFD Top 3 de las noticias en México uD83DuDCCA?



Con Casa Ley, te traemos los temas y acontecimientos más relevantes que están definiendo la agenda nacional uD83DuDCF2uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasMéxico #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadNacional #MéxicoInforma pic.twitter.com/eonnpMJs1M — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui