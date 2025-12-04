Tras 24 horas de discusión, diputados aprueban en lo particular la reforma a la Ley de Aguas Nacionales; pasa al Senado

Ciudad de México.- Tras 24 horas de discusión continua, los legisladores de Morena y sus aliados lograron la aprobación de la Ley General de Aguas y la reforma de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que pasa al Senado de la República, donde se pretende que su aprobación sea en fast track.

Fueron un total de 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones; tras la larga discusión, al aprobarse, el oficialismo comenzó a aplaudir. Cabe señalar que esta sesión rompió récord de una sesión de pleno continuo, pues hasta el momento la más larga había sido en el Senado de la República cuando el 10 y 11 de diciembre de 2013, la discusión se aplazó 20 horas y 30 minutos.

Durante la discusión se registró un encontronazo entre los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra los de Morena ya pasadas las 23:00 horas, después de 10 horas de debate continuo, esto porque la oposición reclamó al partido en el poder que no realizó consultas públicas a los pueblos originarios sobre lo que se estaba aprobando.

Del total de las 500 reservas presentadas, se aprobaron 18 que fueron propuestas por las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, las cuales aseguran "atienden las inquietudes del sector agrícola". Sin embargo, las bancadas opositoras señalaron que ninguna de ellas, las reservas, da una verdadera solución.

Una de las reservas fue al quinto transitorio, donde se establece que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentará un programa de regularización, donde se estableció que en la emisión de dichos lineamientos "se deberá observar que no se incurra en prácticas de acaparamiento de agua".

Senado va por procedimiento fast track

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, señaló que la Cámara Alta aplicará un procedimiento acelerado para votar la nueva Ley General de Aguas. Calificó como "muy buen trabajo" el que hizo la Cámara de Diputados respecto al tema. "Lo que vamos a proponer es que se dispensen los trámites; esto es, que ya no vaya a comisiones, sino que directamente en el pleno iniciemos la discusión", afirmó.

Fuente: Tribuna del Yaqui