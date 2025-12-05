Clima HOY VIERNES 5 de DICIEMBRE: Reportan LLUVIAS en las siguientes regiones; pronóstico COMPLETO

Ciudad de México.- Si tienes actividades planeadas al aire libre para este viernes 5 de diciembre de 2025, es mejor que consultes los pronósticos del clima que TRIBUNA tiene para ti, ya que hay diversas regiones en las que se reportan lluvias. Aquí te presentamos el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas para hoy durante todo el día.

De acuerdo con el SMN, para este día, el sistema frontal número 18 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana; el abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico asociado con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México ocasionarán lluvias y chubascos en las siguientes regiones.

Así será el clima en México este viernes

Lluvias puntuales fuertes:

Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco; además de probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Además, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluido el centro y sur del país.

Pronóstico de lluvias para hoy 05 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro), Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Mixteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

