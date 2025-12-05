Crece la polémica: UIF congela cuentas bancarias de Raúl Rocha, propietario de Miss Universo

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias pertenecientes al empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, actual copropietario de la Organización Miss Universo (MUO). Esta medida forma parte de una carpeta de investigación más amplia gestionada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), la cual indaga una presunta red delictiva involucrada en actividades ilegales.

Según reportes de medios nacionales, basados en fuentes federales, la inmovilización de los activos financieros del empresario se ejecutó a pesar de que Rocha Cantú mantiene una calidad jurídica de testigo colaborador dentro del expediente. Las diligencias ministeriales, que se han extendido por aproximadamente 1 año, buscan esclarecer vínculos con operaciones de robo de hidrocarburos (huachicol), narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

Documentos ministeriales citados en la investigación señalan que la estructura operativa bajo sospecha estaría compuesta por al menos 12 personas. Entre los presuntos implicados figuran individuos identificados como Jacobo Reyes León, Jorge Alberts Ponce, Daniel Roldan, y otros sujetos referidos por los alias de 'Kevin', 'Alejandro' e 'Iker'. Una de las líneas de investigación más importante apunta a la introducción ilegal de armamento de grueso calibre desde Guatemala hacia territorio mexicano.

Para ello se habría utilizado cargamentos de ropa y mercancía diversa como método de ocultamiento. Asimismo, las pesquisas de la FGR intentan determinar la relación de Rocha Cantú con empresas de seguridad privada que, presuntamente, habrían sido utilizadas para blanquear capitales de organizaciones criminales como La Unión Tepito y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De igual forma, se investiga el uso de centros de distribución en el Estado de México para el manejo de combustible de procedencia ilícita.

Esta acción de la UIF sucede en medio del endurecimiento de la fiscalización financiera en México. Durante el año 2024, el organismo ha emitido 22 acuerdos de bloqueo, afectando a un total de 316 personas y congelando más de 5 mil 110 cuentas bancarias consideradas de riesgo o ligadas a actividades ilícitas. En el ámbito corporativo, este proceso vuelve a poner en el ojo público a Rocha Cantú, quien adquirió el 50 por ciento de las acciones de Miss Universe Organization en enero de 2024.

UIF ordena el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, dueño del 50 por ciento de la franquicia de Miss Universo, señalado por presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales pic.twitter.com/4ljaKrtkuC — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 5, 2025

Su gestión al frente del certamen ya había sido objeto de polémica. En febrero de 2024, la difusión de una reunión junto a Anne Jakkaphong, directora global de la franquicia, dio de qué hablar sobre las nuevas políticas de inclusión del concurso. En dicha grabación, se discutieron estrategias comerciales que sugerían permitir la participación de mujeres trans, casadas o de mayor edad, bajo una premisa de marketing que no necesariamente garantizaba igualdad de condiciones para obtener el título.

Fuente: Tribuna del Yaqui