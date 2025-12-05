Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2866 de la Lotería Nacional HOY viernes 5 de DICIEMBRE

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 5 de diciembre. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2866, el cual festeja el Día del Valuador.
De acuerdo con la Lotería Nacional, la historia del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) está estrechamente vinculada con la evolución de la valuación en México y con la labor de las y los profesionales que, mediante su conocimiento, técnica y ética, contribuyen al fortalecimiento del patrimonio inmobiliario de la Nación. "En este contexto, la conmemoración del Día del Valuador, en el marco del 21 aniversario del Indaabin, reviste un significado especial. Esta efeméride celebra no solo dos décadas de evolución institucional, sino también la dedicación de quienes han hecho posible que el Instituto consolide su papel como referente nacional en materia de administración y avalúos de bienes públicos.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2866
Premio Mayor: 17 millones de pesos
En espera de resultados
Segundo premio: 1,440,000 pesos
En espera de resultados
Tercer premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Cuarto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Quinto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Sexto premio: 275,000 pesos
En espera de resultados
Séptimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Octavo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Noveno premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Décimo premio: 144,000 pesos
En espera de resultados
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimotercer premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimosexto premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
Vigésimo premio: 90,000 pesos
En espera de resultados
