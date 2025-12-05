Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2866 de la Lotería Nacional HOY viernes 5 de DICIEMBRE

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías serlo, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 5 de diciembre. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior No. 2866, el cual festeja el Día del Valuador.

De acuerdo con la Lotería Nacional, la historia del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) está estrechamente vinculada con la evolución de la valuación en México y con la labor de las y los profesionales que, mediante su conocimiento, técnica y ética, contribuyen al fortalecimiento del patrimonio inmobiliario de la Nación. "En este contexto, la conmemoración del Día del Valuador, en el marco del 21 aniversario del Indaabin, reviste un significado especial. Esta efeméride celebra no solo dos décadas de evolución institucional, sino también la dedicación de quienes han hecho posible que el Instituto consolide su papel como referente nacional en materia de administración y avalúos de bienes públicos.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2866

Premio Mayor: 17 millones de pesos

En espera de resultados

Segundo premio: 1,440,000 pesos

En espera de resultados

Tercer premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Cuarto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Quinto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Sexto premio: 275,000 pesos

En espera de resultados

Séptimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Octavo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Noveno premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Décimo premio: 144,000 pesos

En espera de resultados

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimotercer premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimosexto premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

Vigésimo premio: 90,000 pesos

En espera de resultados

21 años fortaleciendo el patrimonio de México. uD83CuDFDB??



El INDAABIN y las y los valuadores han impulsado una práctica técnica, ética y fundamental para la certeza del patrimonio inmobiliario nacional. Su labor es clave para la transparencia, la planeación y el servicio público.… pic.twitter.com/k45odEurV5 — Lotería Nacional (@lotenal) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui