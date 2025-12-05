Segob celebra aprobación de la nueva Ley de Aguas en México

Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, celebró la aprobación de la Ley General de Aguas, que dijo dará certidumbre al acceso al agua y ordenará las concesiones, y anunció que se mantendrán las mesas con productores agrícolas y campesinos para despejar dudas.

Al encabezar la conferencia matutina en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum que se encuentra en Estados Unidos, la titular de Gobernación felicitó a los diputados por lograr la aprobación de la iniciativa con 324 votos a favor y tras más de 24 horas de discusión.

#Nacional | La publicación de la Ley General de Aguas en el Diario Oficial de la Federación será en breve, según expresó Rosa Icela, secretaria de Gobernación uD83DuDDE3? pic.twitter.com/OZ4CTu5aKn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

"Varios de los artículos que contiene esta ley conllevan a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas y evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas regiones del país y a poner orden precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica", expuso este viernes.

Este Jueves, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea la Ley General de Aguas reforma la Ley de Aguas Nacionales con lo cual se establece el marco legal para hacer efectivo el derecho humano al agua, promueve una administración responsable de los recursos hídricos, además plantea que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados será retirada por la Conagua.

uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83DuDCA7 La Cámara de Diputados de México ha aprobado en lo general la Ley General de Aguas. La propuesta establece el derecho de la población al recurso hídrico e impone hasta ocho años de prisión a quienes cedan o transmitan concesiones de agua https://t.co/FdZQDXWXPW @pamquibec pic.twitter.com/xI6Ww5k3Cg — RT en Español (@ActualidadRT) December 4, 2025

A pesar de las manifestaciones, la Secretaría de Gobernación resaltó que varias organizaciones celebraron la aprobación de esta iniciativa. "Organizaciones que apoyaron esta iniciativa de la Ley Nacional de Aguas, esta iniciativa aprobada ayer en el Congreso de la Unión. Hay, por ejemplo, la Concamin o la propia organización de los grupos que están en los distritos de riego, aquí está por ejemplo el Consejo Consultivo del Agua, que tiene posicionamiento a este respecto. Aquí está uno que es importante, es el Consejo Nacional agropecuario que también estuvo de acuerdo con la ley", señaló.

La secretaria anunció que se mantendrán las mesas de diálogo con productores agrícolas y campesinos para despejar dudas en torno a la legislación sobre el agua. "Continuarán las mesas de trabajo para quitar cualquier duda que haya al respecto, para atender a los productores agrícolas y campesinos", señaló.

La encargada de la política interna manifestó que gobernación mantiene de forma permanente las mesas de diálogo, y subrayó que el gobierno escucha. " De que hay necesidad de hacer cambios en las leyes para poner orden en todo el manejo hídrico, lo vamos a hacer. Es conocida la problemática que hay entonces, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, lo estamos tratando de hacer siempre de la mano de los grupos y lo vamos a seguir haciendo", indicó.

#ALMOMENTO | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley General de Aguas, y reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. pic.twitter.com/l2hgW7LdEn — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui