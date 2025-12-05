Sheinbaum asiste al sorteo del Mundial 2026; "Estamos orgullosos de recibir por tercera vez la Copa Mundial"

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, acudió este viernes 5 de diciembre al centro John F. Kennedy Center, Washington DC, Estados Unidos, para formar parte del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento donde México, Estados Unidos y Canadá compartirán el papel de anfitriones.

La presidenta subió al escenario y dedicó unas palabras sobre la participación de México dentro de esta edición del Mundial, destacando el orgullo por participar por tercera vez como sede: "Estamos orgullosos de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello y mágico; y millones visitarán nuestra nación. Nosotros disfrutamos el juego de la pelota desde tiempos ancestrales", mencionó. Y sacó la primera pelota para organizar los grupos poniendo a México en el grupo A.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDE8uD83CuDDE6 | #AHORA "GRUPO A DE MUJER": La inepta Claudia Sheinbaum sacó el grupo A para México en el sorteo del Mundial del 2026 como estaba programado. pic.twitter.com/dE6WlFY8By — La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) December 5, 2025

Antes de la ceremonia, Claudia Sheinbaum tomó asiento entre el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco. A unos lugares de distancia, aunque sin interacción directa, se ubicaron el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Medios locales apuntaron que, posterior al evento, la mandataria tendrá una breve reunión con el presidente estadounidense Donald Trump para hablar sobre temas de logística, coordinación fronteriza y los preparativos trilaterales rumbo al torneo más grande del fútbol mundial. También tendrá un encuentro con Carney, actividades culturales en el Instituto Cultural Mexicano y un diálogo con líderes de la comunidad mexicana radicada en la región.

La presidenta asistió a la ceremonia acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, quien se encuentra creando proyectos que presentará la capital durante el Mundial. Estos van desde el impulso al turismo hasta la coordinación de sedes y eventos alternos que se desarrollarán en CDMX. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también asistió al evento en Estados Unidos, así como Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Claudia Sheinbaum sale de su hotel rumbo al sorteo del Mundial 2026, en el Centro Kennedy de Washington D. C. pic.twitter.com/QI94VBomRg — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui