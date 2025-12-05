Sheinbaum asiste al Sorteo del Mundial 2026, Segob celebra aprobación de la Ley de Aguas y más en Top 3 México

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias dentro del territorio mexicano, quédate a revisar el Tribuna Top 3 México. En este resumen informativo te enterarás de los hechos ocurridos a nivel nacional en las últimas horas. En la edición de hoy viernes 5 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el John F. Kennedy Center de Washington DC, donde destacó el orgullo de México por ser sede del evento por tercera vez.

Bloque UIF cuentas de dueño de Miss Universo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y dueño de la mitad de Miss Universo, por su presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales. El mes pasado, un juez federal emitió 13 órdenes de captura contra algunos de los implicados en el caso, entre quienes incluyó a Rocha Cantú.

Segob celebra aprobación de la Ley de Aguas en México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, celebró la aprobación de la Ley General de Aguas, afirmando que dará certidumbre al acceso de agua y ordenará las concesiones; también afirmó que se mantendrán las mesas con productores agrícolas y campesinos para despejar las posibles dudas. La titular de Gobernación felicitó a los diputados por lograr la aprobación de la iniciativa con 324 votos a favor y tras más de 24 horas de discusión.

Sheinbaum asiste al sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México acudió este viernes 5 de diciembre al John F. Kennedy Center, en la ciudad de Washington DC, EU, para formar parte del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Sheinbaum dedicó unas palabras sobre la participación de México dentro de esta edición de Mundial, destacando el orgullo por participar por tercera vez como sede. "Viva México", fue el grito que lanzó la Presidenta Claudia Sheinbaum al mostrar el nombre de la nación que encabeza.

